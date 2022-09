O tomto autě se neví skoro nic. Unikátní Bentley Buccaneer brunejského sultána je jako ostatní zahaleno tajemstvím

Velmi zajímavé kupé v retro střihu na evropských silnicích určitě nikdy nepotkáte. Může mít ale svůj podíl na tom, že sama značka tu s námi pořád je.

Pokud jste někdy narazili na seznam aut brunejského sultána, asi vás po chvíli už přestalo bavit točit kolečkem myši a dospěli jste k závěru, že Hassanal Bolkiah ibni Omar Ali Saifuddien III. potřebuje od prvního auta k poslednímu shuttle. V jeho sbírce je několik unikátních automobilů, které byly vyrobeny jen a pouze pro něj. Dnes se podíváme na jedno málo známé Bentley (1996).

Buccaneer byl zveřejněný, ale nikdy se toho o něm moc nevědělo. Je tak opředený mýty a je těžké určit, co z toho je vlastně pravda. Jisté je to, že si tohle auto brunejský sultán skutečně objednal a je to jeho vlastní auto. V záznamech o jeho garáži jsou uvedeny dva kusy, lze ale dohledat šest čísel šasi a fotografie třech různých kusů. Sultán se samozřejmě v autech pouze pro něj vyžívá, jen od Bentley má třeba modely Pegasus, Phoenix nebo Imperial.

Celkem se hovoří o necelých čtyřech stovkách Bentley, které sultán v průběhu let měl. Součet vozů všech značek se pak pohybuje někde okolo sedmi tisíc, nicméně velkou zásluhu na celkovém počtu vozů, a i na tom, že svými zakázkami udržovali některé z automobilek v podstatě při životě, má i jeho bratr Jefri. Ale zpět k Buccaneeru.

Automobilka nezveřejnila technické detaily, ale udává se, že pod kapotou je motor z dalšího unikátu pro sultána, Continentalu R Sufacon. Je to zkratka pro Super Fast Continental, což je název, co mluví sám za sebe. Osmiválcový motor o objemu 6,75 litru, historické dědictví Bentley, byl na přání vytvořen ve specifikaci P300 a díky dvěma turbodmychadlům dosahoval výkonu 534 koní. Dnes tak akorát, ale tohle byly devadesátky a Ferrari F50 mělo 512 koní.

Vzhled vozu měl na starosti Geoffrey Leonard Matthews, dnes již bohužel zesnulý anglický designér automobilek Chrysler, Talbot a Citroën. Výsledkem je dvoudveřový vůz s karoserií kupé, který je vyvedený jako retro, ale nese jasné poznávací rysy tehdejšího designového jazyka Bentley. Uspořádání sedadel je 2+2. Vůz postavila firma France Design.

Je toho mnoho, co o garáži brunejského sultána a jeho rodiny nevíme a s největší pravděpodobností toho ani víc vědět nebudeme. Buccaneer je občas k vidění v brunejských ulicích a odchytáván objektivy nadšenců, ale to je asi tak všechno. Blíže se těmto k autům asi nikdo nedostane.