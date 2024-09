O Škodě Felicia toho ještě nikdo nenapsal více. Vychází nový speciál Světa motorů!

Tento text píšu v pátek 6. září před polednem a střídavě koukám do monitoru a na titulní stranu nového speciálu Světa motorů. Vychází v pondělí 9. září a kolega Martin Jeník ho téměř celý napsal sám. Hodiny seděl v archivních materiálech, bavil se s lidmi, kteří stáli za vývojem legendární malé škodovky, sháněl fotky a nikdy nezveřejněné zajímavosti a výsledkem je 65 stran plných informací – známých, méně známých, ale i zatím nezveřejněných.

Pokud jste si mysleli, že už o Škodě Felicia víte všechno, není to pravda. Z českých médií se obvykle dozvíte akorát to, co vyšlo v tiskové zprávě oficiální nebo co už někdo napsal. Jenže dnes už téměř nikdo ze zavedených jmen nemá motivaci a vytrvalost přinést něco navíc. A v tomto ohledu je Svět motorů jistota. Listuji speciálem a nacházím skici, modely a příběhy, o kterých jsem nikdy neměl ani ponětí. Pokud tyto materiály bude někdy někdo kopírovat, snad najde alespoň dostatek úcty a férovosti a uvede zdroj.

„Dočtete se tedy věci, které nikde publikované ještě nebyly nebo se na ně zapomnělo. Vysvětlíme, proč měla felicia dvě konstrukčně odlišné karoserie. Dozvíte se, jaké bylo zákulisí natáčení reklamy, při níž se auto zavěšené za dveře spouštělo do propasti, nebo to, jak felicia dopadla v interním crash testu podle Euro NCAP. Kromě toho se můžete těšit na podrobné zmapování všech globálních akčních modelů i nejzajímavější zahraniční edice. Fajnšmekry potěší informace o výbavě SLX a milovníci tabulek ocení data o světových prodejích či přehled barev podle oblíbenosti,“ říká Martin Jeník ze Světa motorů.

Speciál k příležitosti výročí Škody Felicia vychází po boku klasického týdeníku Svět motorů, tak se nedivte, až od pondělí 9. září uvidíte na stáncích dva Světy motorů. Přitom i speciál, za kterým je neuvěřitelné množství práce, je za lidovou cenu 46 Kč. To je méně, než kolik stojí jedna tanková plzeňská dvanáctka. Pokud speciál neseženete na stáncích, je dostupný také na ikiosek.cz.