O pětinu více nehod: Jižní silniční tahy jsou v létě mnohem nebezpečnější, zjistila analýza

Cestování do jihoevropských destinací přináší více bouraček s vážnými následky. Kde si dát pozor?

Pokud jako řada dalších tuzemských rekreantů míříte během prázdnin do Rakouska, Chorvatska, Slovinska nebo Itálie, musíte se připravit na hustý provoz i zvýšené riziko nehod. Analytici Portálu nehod (www.portalnehod.cz) zkoumali bouračky na dálnicích a silnicích první třídy vedoucích na jih za posledních čtrnáct let (2010 až 2023), zaměřili se přitom na jižní okresy Čech a Moravy, přes které nejčastěji míří motoristé cestou za dovolenou. Jedná se o silnice 1. třídy a dálnice v okresech Břeclav, České Budějovice, Český Krumlov, Domažlice, Hodonín, Jindřichův Hradec, Klatovy, Prachatice, Strakonice, Tachov, Třebíč a Znojmo.

„V porovnání s průměrem za celý rok se v červenci v těchto okresech zvýší počet nehod na dálnicích a silnicích 1. třídy o 20,4 %, a v srpnu dokonce o 22,2 %. Tyto nehody mají bohužel i závažnější následky. U téměř 60 % nehod, které se stanou v červenci a srpnu, dojde k lehkému nebo těžkému zranění, případně úmrtí. V nehodově nejklidnějším únoru to přitom není ani 45 %,“ uvedl Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod. Nejčastějšími příčinami nehod jsou nevěnování se řízení, nepřiměřená rychlost a nedání přednosti v jízdě. Podíl na nehodách, zejména při cestách zpět domů z dovolené, má i únava řidičů.

Podle počtu nehod od počátku roku 2022 do konce roku 2023 patří k nejrizikovějším místům při cestách na jih „esíčko“ na silnici E53 nedaleko železniční stanice Běšiny v okrese Klatovy. Jedná se o důležitý tah z Klatov na Železnou Rudu a dále do Bavorska. „Esíčko“ čeká na řidiče pod železničním podjezdem, kde železniční val znesnadňuje výhled do zatáčky v místě zúžení vozovky. Za poslední dva roky se zde stalo třináct nehod, kde hlavní příčinou byla nepřiměřená rychlost.

Dalším rizikovým místem je kruhový objezd na kraji Českých Budějovic na průtahu městem od Prahy po D3 směrem k hraničnímu přechodu s Rakouskem v Dolním Dvořišti. Na kruhovém objezdu na ulici Okružní došlo za dva roky ke dvanácti nehodám, jejichž nejčastější příčinou byl způsob jízdy. Riziková je i křižovatka na kraji Hodonína na E55, která vede k jihomoravským hraničním přechodům s Rakouskem a Slovenskem. Na křižovatce E55 a silnice 432 se za dva roky stalo devět nehod způsobených nedáním přednosti v jízdě.