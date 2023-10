O nejsilnější a nejdražší Peugeot si v Česku musíte umět říct. A přesně se neví, kdy ho dostanete

Je tomu pár týdnů, co české zastoupení Peugeotu uvedlo na trh modernizované modely 2008 a 508. Vozy přijíždějí se svěžím designem a upravenou paletou pohonných jednotek, kdy u modelu 508 máte v případě zájmu o naftový agregát pouze jedinou možnost (1.5 BlueHDi EAT8/96 kW) a elektrická e-2008 posílila až na 115 kW.

České ceny obou modernizovaných modelů už známe a připravujeme i klasické redakční testy, nicméně to, co běžně dohledáte v ceníku modelu 508, není všechno, co dokáže Peugeot na českém trhu nabídnout. Paleta totiž vedle standardních, dnes už z větší části elektrifikovaných pohonných jednotek, opět zahrnuje i ostrou verzi PSE (Peugeot Sport Engineered), která platí za takovou podpultovku. V českém ceniku ji totiž nenajdete a je dostupná pouze na vyžádání.

Jde v podstatě o duchovního nástupce Peugeotu 405 T16 z roku 1993, který poháněl dvoulitrový čtyřválec s výkonem 196 koní, respektive 220 koní při využití overboostu. Ceněný derivát měl permanentní pohon všech kol, na stovku zrychlil za 7 sekund a rozjel se až na 235 km/h. Dnes si Peugeot představuje „supersedan“ úplně jinak, byť základní atributy, a sice vysoký výkon a pohon 4x4, zůstávají zachovány.

508 PSE má celkem tři motory. Spalováky zastupuje zážehová čtyřválcová jedna-šestka s výkonem 147 kW, doplněná o 81kW elektromotor připojený k osmistupňové automatické převodovce. Další elektromotor s 83 kW má na starosti pohon kol zadní nápravy. Jde o plug-in hybrid s 12,4kWh baterií, na kterou by měl být vůz schopen ujet až 52 km bez lokálních emisí. Zrychlení z nuly na stovku zabere 5,2 sekundy, maximální rychlost je omezena na 250 km/h. Kombinovaný výkon činí 265 kW (360 koní), to se s faceliftem nezměnilo.

Vedle specifického pohonu má Peugeot 508 PSE optimatilované tlumení (režimy Comfort, Hybrid, Sport), režim 4WD, nižší světlou výšku, širší rozchod kol o 24 mm vpřed a 12 mm vzadu, přední brzdy v 380mm kotouči a 4pítskovými třmeny či unikátní 20palcová kola Exxar obutá do pneumatik Michelin Pilot Sport 4S. Nové aerodynamické prvky karoserie nepřehlédnete a vizuální styl se promítá také do interiéru.

Model 508 PSE poprvé ukázalo české zastoupení Peugeotu tuzemským novinářům na začátku loňského roku při příležitosti prvních jízd s novou generací kompaktu 308. Tehdy jsme také zjistili cenu přes 1,7 milionu korun, což je sice dost, ale vzhledem k postavení vozu je to pochopitelné. Ani PSE po faceliftu nemá oficiální ceník, ale částky známe - na fastback si připravte 1.750.000 Kč a SW (kombi) stojí 1.790.000 Kč.

Soupis základní výbavy jsme zjistili z popisky konkrétního testovacího auta a zahrnuje to nejlepší, co model 508 nabízí. U kombíku byl jediný příplatek, a sice paket Opening Sunroof za 37.000 Kč. Nepřiplácíte ani za lak karoserie.

V rámci uvedení modernizovaného Peugeotu 508 na český trh jsme se zajímali o specifika objednání a dodání verze PSE. „Termín dodání vozu je individuální, stejně jako samotné objednání. Může trvat tři i šest měsíců, podle toho, jak se nám podaří získat výrobní kvótu,“ uvedla pro Autorevue.cz Radka Matthey, tisková mluvčí českého Peugeotu.

„Běžně, když je auto oficiálně v nabídce, dostáváme výrobní kvóty automaticky na každý měsíc. PSE v nabídce není, proto o kvóty musíme žádat a není zřejmé, kdy je dostaneme. Někdy hned, někdy až další měsíc, někdy to může trvat déle,“ upřesnila Radka Matthey.