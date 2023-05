O nástupci LaFerrari prosakují první zákulisní informace. Bude kabriolet i zběsilost z programu XX!

Ferrari se nachází v závěrečné fázi vývoje nového krále. Jeho soukromí si střeží, přesto prosáklo dostatek informací, abychom si udělali hrubou představu.

Globální zájem o hodnotné superposty maluje Ferrari slibnou budoucnost. Již nyní je objednávková kniha popsaná zakázkami až do roku 2025 a to nás ještě čeká smršť novinek. Do roku 2026 by jich mělo být patnáct, přičemž revoluci spustí již odhalené SUV Purosangue. Další očekávané modely jsme zmínili v dřívějším příspěvku.

Dnes se blíže podíváme na nástupce vrcholného LaFerrari, jehož odhalení bychom se měli dočkat v následujících měsících. Výroba by totiž měla naběhnout v říjnu příštího roku. Kolik jich Ferrari přesně stihne, je otázkou, každopádně na rok 2025 je naplánováno 220 kusů, další rok 300 a v roce 2026 se tempo zmírní na 79 exemplářů. Počítá se také s kabrioletem a okruhovou verzí XX limitovanou na 30 vozů.

Že je auto před dokončením, potvrzují zahalené prototypy jezdící kolem vývojového centra. Četné nálepky upozorňují na přítomnost elektrifikovaného pohonu. Je dost pravděpodobné, že spolu s F40 se novinka stane dalším vrcholným modelem bez V12. Logickou cestou by bylo použití plug-in hybridního základu z 296 GTB o výkonu 830 koní. Bonusem jsou poznatky ze závodní verze 296 GT3. SF90 je s 986 koňmi jen těsně pod čtyřmístnou hranicí, kterou prakticky povinně musí Ferrari s kódovým označením F250 překonat.

Mimochodem, stejné jméno měl i alternativní koncept z roku 2008. Tento název mu zcela jistě nezůstane, už kvůli Fordu, ale současná nomenklatura značky nám v hádání nepomůže. Zatímco předchůdci Enzo a LaFerrari hráli na historii, SUV Purosangue znamená v italštině „plnokrevník".

Testovací prototypy i přes maskování ukazují širokou příď s trojicí nasávacích otvorů v nárazníku, velmi úzká světla ve stylu SF90 a výrazně klesající linii za předními blatníky. Ta navazuje na mohutný sací otvor vedoucí vzduch do motorového prostoru. Dominantou zádě je masivní křídlo zabírající celou šíři vozu.