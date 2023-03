O Matře Laser jste zřejmě nikdy neslyšeli. Jediný exemplář byl považován za ztracený, teď může být váš!

Koncept Laser navrhl pro Matru Giovanniho Michelotti. Po roce 1999 zmizel neznámo kam a marně po něm pátral i syn Edgardo. Nyní je Laser zpět na veřejnosti a dokonce hledá nového majitele.

Ačkoliv se o francouzské automobilce Matra dnes hovoří zřídka, její modely na první pohled poznáte díky netradičním prvkům. Například Matra Djet je považována za první sériově vyráběný automobil s motorem uprostřed v Evropě. Targu M530 poznáte dle oválného volantu a kupé Bagheera a Murena vynikají třímístnou karoserií.

Nyní je v Japonsku na prodej za přepočtu 5,81 milionu korun Matra Laser, o níž jste pravděpodobně nikdy neslyšeli. K tomu je dobrý důvod, protože se jedná o jednokusový exemplář z rýsovacího plátna Giovanniho Michelotti.

Michelotti, narozený v Turíně, začal studovat design v 15 letech u značky Stabilimenti Farina. Následně dovednosti rozvíjel prací pro Carrozzeria Vignale, než po válce založil vlastní studio, jehož služby využíval Bertone, Ghia i Ferrari. Koncem padesátých let se stal dvorním designérem Triumphu, ale vdechnul život i vozům 700 a 2002 od BMW.

Když Michelotti začal pracovat na studii Laser pro Matru, chtěl uchovat inovativní koncepci kompaktního motoru uloženého uprostřed. Proto použil platformu otevřené targy M530 z roku 1967, jejíž název byl odvozen od rakety země-vzduch R530, kterou koncern Matra vyráběl v rámci své zbrojní divize. Kromě toho se Matra angažovala v leteckém průmyslu a ve spolupráci s Fordem sesbírala i úspěchy ve formuli 1. Tam vstoupila roku 1968 a následující sezónu vyhrál tým Matra-Ford pohár konstruktérů a Jackie Stewart přivezl do boxů i titul mistra světa.

Model M530 byl odbornou veřejností chválen pro neutrální a čitelné jízdní vlastnosti. Michelotti základní myšlenku zachoval umístěním vidlicového čtyřválce Ford o objemu 1.8 litru za přední sedadla. Karoserie Laseru měla pro sedmdesátá léta typický klínový tvar s velice nízkým profilem a celkovou výškou pouhých 1080 mm.

Laser na první pohled připomíná rivaly v podobě Maserati Merak, Ferrari Dino 308, nebo Lamborghini Urraco. Všechny tyto vozy však přišly o několik let později, což dokazuje jeho nadčasovost. Navzdory širokým bokům, zde ještě není náznak třímístné kabiny. Tradiční uspořádání nadchne křesly se zajímavě tvarovanými opěradly pomocí čtveřice polštářů. Palubní deska je futuristicky minimalistická, a protože se jedná o prototyp, nenajdete tu vyjma páček pod volantem žádné ovladače. V současném digitálním světě by tento návrh znovu uspěl i po téměř půl století. Stejně tak by byl znovu aktuální tenký opticky nepřerušený pruh zadních světel. Pro umocnění výstřednosti použil Michelotti vertikálně se otevírající dveře, které často používal.

Hotová Matra Laser se poprvé veřejnosti ukázala na autosalonu v Ženevě roku 1971 ve výrazně žlutém laku. O rok později zavítala na autoshow do Montrealu se střídmějším šedým odstínem. Jak už víme, zůstalo pouze u jediného exempláře, který do roku 1999 pobýval v muzeu. Poté Laser na několik let zmizel neznámo kam. Michelottiho syn Edgardo se jej 10 let snažil najít, ale marně. Nakonec se vůz ukázal znovu sám v roce 2009 na Tokyo Concours d'Elegance. Nyní je znovu na prodej prostřednictvím inzertního portálu Tpejapan.