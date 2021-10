O Hyundai Nexo je v Evropě zájem. Vodíkové SUV si pořídilo již tisíc zákazníků

V továrně v jihokorejském Ulsanu vzniklá ročně na šest tisíc kusů modelu Nexo s vodíkovým pohonem. Na jedno tankování, které trvá do pěti minut, vůz ujede až 666 kilometrů dle metodiky WLTP. Tisícovka z těchto aut již našla své zákazníky v Evropě.

TEST Hyundai Nexo FCEV: Budoucnost může vypadat i takto. Je to dobrý směr?

Automobilka Hyundai vstoupila do světa palivových článků již začátkem tohoto tisíciletí díky konceptu Santa Fe FCEV, zákazníkům pak nabídlo ix35 Fuel Cell v roce 2013. Nexo tedy je druhou generací vozů na vodík.

U osobáků to nekončí – v loňském roce značka Hyundai poprvé nabídla nákladní vůz s palivovými články na švýcarském trhu. Model Xcient využívá téměř padesátka zákazníků, zatím najeli přes jeden a půl milionu kilometrů. V Mnichově byl v nedávné době uveden do provozu i autobus Elec City Fuel s dojezdem přes 500 kilometrů.

Toyota získala světový rekord. Vodíkový Mirai ujel přes 1000 kilometrů na nádrž

Vodíkové vozy v České republice momentálně čekají na dokončení výstavby prvních tří stanic, do roku 2023 by jich mělo vzniknout dalších šest až osm. Během následujících devíti let by pak mělo být k dispozici nejméně 20 stanic na vodík pro kamiony.