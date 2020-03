Nudí se doma vaše děti? Omalovánky s krásnými auty jistě rádi vybarvíte s nimi

Mnozí z nás jsou teď doma ať už kvůli karanténě, nebo v rámci home office. Dětem ale zakázali chodit do školy již počátkem tohoto měsíce. V návaznosti na to se tak některé automobilky angažují ve snaze je zabavit. Značky Mercedes-Benz a Callum například přinášejí vlastní omalovánky. Trochou do mlýna ale přispěl i Renault.

Nejlepší zpracování má určitě Mercedes-Benz, na jehož oficiálních stránkách si můžete zdarma stáhnout sedm omalovánek, které mapují některé z nejdůležitějších vozů historie. Nechybí modely SL, 300 SL Gullwing, starý obytňák nebo koncept Vision EQS.

Své omalovánky nabízí i společnost Callum, kterou vede Ian Callum, geniální designér Jaguarů a dlouholetý spolupracovník značky Aston Martin. Do světa prozatím vypustila tři omalovánky vozu Aston Martin Vanquish. Čtvrtá, zobrazující závodní verzi stejného vozu, bude následovat.

Magazín RNews, zaměřující se na značky Renault a Dacia, zveřejnil na facebooku 35 omalovánek aktuální modelové palety Renaultu. Všechny zmíněné omalovánky najdete nahoře v galerii. Ke stažení stačí otevřít galerii a kliknout u vybraného obrázku na lupu. Poté bude možné obrázek uložit.