Nový VW Passat nabírá obrysy. Bude mít spoustu prostoru a pojede i na baterie

Navzdory příchodu dalších a dalších crossoverů si Volskwagen ve své nabídce uchová vozy klasického střihu – Passat nevyjímaje. Připravovaná devátá generace se v aktuálním portfoliu značky bude muset vměstnat mezi dva silné hráče – racionální Golf a bohatýrsky pojatý Arteon. Samozřejmě využije platformu MQB, z hlediska pohonu také nelze čekat velkou divočinu. Nebudou mu chybět motory TDI ani klasické benzinové provedení, v duchu doby dostane také benzin-elektrický hybrid v několika výkonových provedeních.

I závod VW v Emdenu přejde na výrobu elektroaut. Passat a Arteon se přesunou

Čistě elektrický pohon si Volkswagen schová pro vůz na bázi konceptu ID.Space Vizzion. Dá se čekat prodloužení rozvoru i rozchodu kol, důraz má být kladen na nekompromisní praktičnost, což by znamenalo jistou změnu u sedanu, z nějž by se mohl stát liftback. Kombi by si pak mělo zachovat strmější záď kvůli litráži. V nabídce nebude chybět dobrodružné provedení Alltrack, svižnou verzi R zřejmě nedostane.

Škoda Superb iV vs. VW Passat GTE: V čem vězí ten cenový rozdíl 250.000 Kč?

Výroba bude probíhat v továrně v Bratislavě, kde momentálně vzniká Touareg a na níž se přesune produkce chystané nové generace Škody Superb. Původní továrna v Emdenu, kde Passat vzniká dlouhá desetiletí, přejde na výrobu elektromobilů.