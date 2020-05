Nový VW Nivus oficiálně: CUV-kupé do města zamíří i k nám, hned to ale nebude

Je to více než deset let, co se někteří dívali přes prsty na BMW X6 a nevěřili, že se SUV s linií střechy připomínající kupé opravdu uchytí. Nakonec to byl úspěch, o čemž svědčí nejenom rozšiřování tohoto stylu do dalších řad, ale i kroky konkurence. Ze stylu SUV-kupé se snaží těžit i další značky. Třeba Volkswagen. Ten už nyní prodává Volkswagen Atlas Cross Sport, určený pro americký trh, a brzy se k němu přidá i nový Volkswagen Nivus, na jehož premiéru automobilka lákala už koncem loňského roku.

Včera si vůz odbyl oficiální online premiéru, a pokud byste pátrali po jeho původu, jde o stylovějšího bráchu i v Česku prodávaného Volkswagenu T-Cross. Technika tedy vychází ze současné generace modelu Polo (MQB A0), což znamená, že nivus nemá šanci dostat pohon všech kol. Ten je ale u podobných stylovek vedlejší.

Vůz byl vyvinut v Brazílii a spadá do kategorie CUV (Crossover Utility Vehicle). Jako první se jej dočkají Brazilci, a to už za pár dnů, později dorazí do Argentiny a další jihoamerické trhy. Volkswagen uvádí, že je v plánu i představení evropského derivátu, ten je ale záležitostí příštího roku. Podle informací IHS Markit z listopadu 2019 je uvedení vozu segmentu CUV-A0 plánováno na konec příštího roku, což znamená, že by se na silnicích objevil v první polovině roku 2022. Do té doby ale může hodně změnit.

Volkswagen Nivus na délku měří 4266 mm, je 1757 mm široký, 1493 mm vysoký a rozvor jeho náprav činí 2566 mm. V porovnání s t-crossem je tedy o 158 mm delší, 66 mm nižší a má o 15 mm delší rozvor. I kufr s objemem 415 litrů je větší, a sice o 40 litrů.

Uvnitř najdeme přístrojovku z pola s 10,25palcovým digitálním přístrojovým štítem a 10palcovým středovým displejem prostým konvenčních tlačítek (displej v t-crossu má úhlopříčku 8“). Infotainment VW Play byl rovněž vyvinut v Brazílii a zvládá i konektivitu pomocí Android Auto a Apple Car Play.

Co se pohonných jednotek týče, dostupné informace prozatím uvádějí tříválec 1.0 TSI, schopným vedle benzinu spalovat také etanol. Pokud evropská verze převezme motory Volkswagenu T-Cross, bude litrové TSI páteří nabídky. S naftovým motorem počítat nelze, protože ten se postupně z malých modelů koncernu Volkswagen stahuje.