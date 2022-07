Nový VW ID.Buzz dorazil do českého konfigurátoru. Příplatky má šikovně v balíčcích a umí si hrát s barvami

Základ je za 1,5 milionu, ale pokud si ho vybavíte opravdu k prasknutí, dostanete se k hranici dvou milionů.

Český Volkswagen zahájil předprodej nového modelu ID. Buzz již na konci června, ale nyní už najdete auto v konfigurátoru. Osobní varianta Pro vyjde na 1.537.557 Kč a vaším pohonem bude elektromotor o výkonu 150 kW (204 koní) určený pro zadní kola. Maximální rychlost činí 145 km/h a díky 77kWh akumulátoru máte mít zajištěný kombinovaný dojezd 417 km.

Zatím je k mání pouze tato výbavová řada Pro, kterou si ale můžete ještě dovybavit. Základní bílý lak karoserie tak můžete vyměnit za některý z těch, které znáte z propagačních materiálů. Třeba dvoubarevný lak s bílou Candy a žlutou Lemon vyjde na 46.095 Kč. Klasická metalíza pak vyjde nejméně na 26.311 Kč a pro fajnšmekry je tu ještě černý perleťový lak Deep za 26.311 Kč.

Standardem jsou devatenáctky, ale zajímavé je, že můžete ušetřit skoro pět tisíc korun a jít do osmnáctek. Na druhém konci spektra jsou jednadvacítky za 25.091 Kč, ale ti praví hipíci by se měli zajímat o 20palcová retro kola Stockton za 13.557 Kč. Interiéru jsou čtyři druhy, základem je látkový s šedými barvami.

Interiér Style je v bílé barvě, ale výplně dveří, vnitřky potahů sedadel a prostřední část palubní desky budou v barvě laku vaší karoserie. Takový vůz má také loketní opěrky předních sedadel, vyhřívaný multifunkční volant potažený kůží a ambientní osvětlení. Pokud ale chcete potahy sedadel Artvelour z materiálu eco-microfleece, je tu pro vás nadstavba Premium Style za 39.498 Kč.

Interiér Style Plus za 90.894 Kč přidá do vozu komfortnější a elektricky nastavitelná přední sedadla s funkcemi vyhřívání, elektricky nastavitelnou bederní opěrkou a pro řidiče s funkcí Entry Aid. Pokud chcete ten samý interiér, ovšem také s potahy eco-microfleece, je tu nadstavba Premium Plus za 96.438 Kč.

V rámci příplatkových balíčku si můžete rozšířit třeba plejádu asistenčních systémů. Velmi žádaným bude také zřejmě balíček komfortního paketu, který za 32.416 Kč přidá do vozu vyhřívané čelní sklo, vyjímatelnou středovou konzoli Buzz Box, sedm vstupů USB-C, dešťový senzor nebo vyhřívání trysek ostřikovačů čelního skla.

10palcovou navigaci Discover Pro s devíti reproduktory, telefonním rozhraním Comfort s indukčním nabíjením a hlasovým ovládáním získáte za 36.624 Kč. Paket Styling za 45.285 Kč pak zahrnuje přední světlomety IQ.Light LED Matrix s funkcí Dynamic Light Assist a automatickým nastavením sklonu, LED svítilny vzadu s propojovací lištou nebo nerezové kryty pedálů.

Některé pakety se ale neobejdou bez jiných. Třeba k výše zmíněnému Styling je nutné vzít ještě Easy open & close za 22.744 Kč, který znamená podsvícená madla dveří, LED osvětlení prostoru zadních dveří, bezklíčové odemykání, zamykání a startování nebo elektrické ovládání zadních výklopných dveří. Výbavou namačkaný VW ID.Buzz tak cenou atakuje hranici dvou milionů.