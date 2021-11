Nový VW ID.5 dorazil do Prahy. Za hezčí zadek si připlatíte, kompromisy nečekejte

Nový Volkswagen ID.5 se světu oficiálně představil teprve před pár dny, přesto už stihla proběhnout česká premiéra. Třetí model rodiny ID je považován za elektrickou vlajkovou loď Volkswagenu a nějakých pár let to tak ještě pravděpodobně zůstane. Už v příštím roce sice rodinu ID rozšíří očekávaný model vycházející z konceptu ID. Buzz, nechce se mi ale věřit, že by zrovna dodávka zastávat funkci „vůdce smečky“. Ani to by ale nebylo na dlouho. Už v roce 2026 totiž dorazí luxusní sedan, který by mohl nést prvky konceptu ID Vizzion z roku 2018.

České zastoupení Volkswagenu přivezlo první kousek modelu ID.5 na výstaviště v pražských Letňanech a při té příležitosti se značky spadající pod společnost Porsche Česká republika podělily o své novinky. Divize Volkswagen Užitkové vozy přivezla nový plug-in hybridní Multivan T7 a sklápěcí e-Crafter, značka Cupra ukázala elektrický hatchback Born, Audi vystavilo SUV Q4 e-tron a sportovní e-tron GT a nechyběla ani značka Moon, nabízející služby a zařízení pro nabíjení elektroaut.

Zatímco vozy Multivan T7 a Cupra Born se novinářům nedávno představily v rámci zahraničních dynamických prezentací a elektrické nováčky od Audi jsme už dokonce měli v redakčních testech, Volkswagen ID.5 je novinka, na kterou si čeští zákazníci ještě nějaký měsíc počkají. První vozy by se u nás měly objevit až s koncem zimy a jasno zatím není ani o cenách. Podle našich informací budou o šedesát až devadesát tisíc korun vyšší než z v případě Volkswagenu ID.4, z nějž ID.5 vychází. Verze Pro, kterou jsem si prohlédl v Letňanech, by se tak mohla dostat přes 1,35 milionu korun. Zatím se předpokládá, že stran prodejů na tom bude ID.4 lépe než ID.5.

Volkswagen ID.5 je zjednodušeně řešeno ID.4 s hezčím zadkem. Nabízí se pouze s baterií o kapacitě 77 kWh, která zajistí dojezd až 520 km na jedno nabití, jednomotorové zadokolky mají výkon 125 a 150 kW a dvoumotorová verze GTX s pohonem všech kol nabídne 220 kW. Oficiální informace jsme podrobně shrnuli v našem dřívějším článku, proto se tentokrát zaměřím pouze na první osobní dojmy.

Šedý lak karoserie vozu pasuje jako zadek na hrnec, zmizela „prdelatost“ Volkswagenu ID.4 a super je i decentní křídlo nad zadními OLED svítilnami. Pořád se bavíme o vysokém SUV, které bude jenom málokdo považovat za sportovní počin, celek je ale v rámci možností povedený.

Praktičnost alespoň podle naměřených hodnot neutrpěla – kufr má základní objem 549 litrů, což je podle oficiálních informací Volkswagenu dokonce více než u ID.4 (543 litrů). Zavazadelník má přehlednou ložnou plochu a prostor pro uložení kabelů pro nabíjení, nechybí průvlak na lyže, háčky pro uchycení nákupních tašek či oka pro ukotvení gumicuků.

Dobrou zprávou je, že se elegantnější linie střechy negativně neprojevila na prostoru na zadních sedadlech. Měřím 190 cm a místo nad hlavou mi vzadu nechybí, sedák je pohodlný a krajní místa mají hezky vykrojené boční vedení. Vpředu je to pak to samé jako u ID.4: pohodlná sedadla, velký středový displej, minimalistický přístrojový štít a maximálně dotykové ovládání. Infotainment je vybaven novou generací softwaru (3.0) umožňující aktualizace a instalaci dalších funkcí prostřednictvím technologie „Over-the-Air“. Prostředí systému vypadá o malinko jinak než v případě ID.3 a ID.4, logika ovládání je však stejná.

ID.5 je současnost a zároveň vrchol rodiny ID za pořádný ranec peněz, ale co dostupnější budoucnost? Tu jsem si v Letňanech prohlédl už podruhé za docela krátkou dobu, navíc v nesrovnatelně komornější atmosféře. Řeč je o konceptu ID. Life představeném už na zářijovém autosalonu v Mnichově, který předznamenává příchod cenově dostupného elektromobilu do města. Úplný prcek to není: je sice kratinký a tvarově prostý, zato je ale široký a uvnitř překvapivě prostorný.

Jde o první vůz s platformou MEB a předním pohonem, elektromotor má výkon 172 kW (234 koní) a akumulátor zajistí dojezd 400 km na jedno nabití. Nejsem fanouškem silnějších elektrických předokolek, protože mívají problém s přenosem výkonu na silnici, tahají za volant a „žerou“ přední pneumatiky (zadní pohon je nesrovnatelně lepší), nelze však očekávat, že by v roce 2025 dorazilo sériové provedení s tak vysokým výkonem.

Cena produkčního Volkswagenu ID. Life by se měla pohybovat mezi dvaceti a pětadvaceti tisíci eury (asi 500 až 630 tisíc korun), bavíme se tedy o autě za cenu Dacie Spring. Ta je sice aktuálně nejlevnější elektromobil v Česku, ale jde to na ní opravdu hodně vidět.