Nový VW Golf R Variant má české ceny. Zatím se však ještě oficiálně neukázal

Golf osmé generace se na české silnice dostal loni v březnu a v podstatě až do konce roku se postupně odhalovaly další verze. Trojlístek GTI, GTD a GTE už dnes není třeba blíže představovat, v našem plánovadle redakčních testů už „visí“ také GTI Clubsport a tento týden si do testu přebíráme Golf R, na který se osobně hodně těším. Všechny tyto deriváty mají české ceny a pomyslný kruh se měl uzavřít uvedením Golfu R v provedení Variant. Jenže ono to zřejmě bude na delší lokte…

Nový Volkswagen Golf R Variant se začne vyrábět v 30. kalendářním týdnu letošního roku (přelom července a srpna), a zatímco fotek hatchbacku je plný internet, oficiální snímky kombíku se nám dohledat nepodařilo, a to jsme hledali na tiskových stránkách automobilky a i v konfigurátorech jednotlivých zastoupení. Fotky špionů sice k dohledání jsou, to ale nic nemění na faktu, že oficiální fotky erkového variantu prostě nejsou.

Na stránkách českého zastoupení Volkswagenu jsme už ale našli cenu nového Volkswagenu Golf R Variant. Stojí 1.225.900,- Kč, což je o 30.000 Kč více než v případě výchozího hatchbacku. Základní výbava zahrnuje třeba světlomety IQ.Light LED Matrix, třízónovou automatickou klimatizaci, vyhřívání předních sedadel a volantu, adaptivní tempomat (do 210 km/h), digitální kokpit, 10palcový infotainment s navigací, litá 18palcová kola či volbu jízdních režimů.

Základní cena je jen odrazový můstek a po nahlédnutí do konfigurátoru u ní moc dlouho nezůstanete. Za panoramatické střešní okno dáte 29.500 Kč, paket R-Performance s lepším zadním diferenciálem, 19palcovými koly Estoril, maximálkou posunutou na 270 km/h a speciálním driftovacím módem stojí 54.700 Kč, respektive 91.800 Kč, pokud chcete i výfuk od Akrapoviče. Kožené čalounění se sportovními sedadly vyjde na 62.400 Kč a adaptivní podvozek DCC stojí 20.900 Kč. I cena krátkého Golfu R se může snadno přehoupnout přes 1,5 milionu a u variantu tomu pochopitelně nebude jinak.

Derivát R je tradičně nejsilnější a také nejdražší verzí Volkswagenu Golf. Pod kapotou nejnovější generace najdeme čtvrtou evoluci benzinového čtyřválec 2.0 TSI (EA888) s výkonem 235 kW a točivým momentem 420 N.m, hnaná jsou všechna kola a v Evropě je standardem sedmistupňová převodovka DSG (v Americe mají i manuál). Zrychlení z nuly na stovku zabere méně než pět sekund. Pořád navíc ještě visí ve vzduchu i verze „R Plus“ s výkonem posíleným na 245 kW.