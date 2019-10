Nový VW Golf poprvé naživo: Revoluce je tady! Nastupují hybridy včetně 1.0 eTSI

Nebudu dlouho chodit kolem horké kaše a napíšu to rovnou: v pořadí již osmá generace Volkswagenu Golf chce být revoluční a způsobit poprask v segmentu kompaktních vozů. Takových popisů bychom v minulosti našli hned několik, navíc novinka se stále drží staré filozofie a tvarově se moc nezměnila. Jenže vzhled u Golfu z mého pohledu nehraje až takovou roli.

Golf bude vždycky univerzální auto, které se hodí téměř pro všechny příležitosti. Můžete s ním do města, převezete s ním hromadu věcí, umí být rychlý, „terénní“ i ekonomický. Osobně ho považuji za bílé kožené conversky evropského automobilového průmyslu. Ať si je vezmete k čemukoliv, vypadají dobře a cítíte se v nich pohodlně.

Osmá generace Golfu si dnes odbývá světovou premiéru ve Wolfsburgu. Jenže já měl to štěstí a mohl si ji prohlédnout před měsícem v Mnichově, kde Volkswagen uspořádal workshop a ukázal nám nejenom samotné auto, ale také motory, infotainment, a k tomu přihodil i experty zaměřené na všemožné oblasti vozu. Až do dnešního večera ale bylo nutné držet jazyk za zuby, přestože jste díky úniku fotek viděli hotový Golf už dnes ráno.

Starý známý

Mám-li být upřímný, žádný „wow“ efekt jsem při prvním setkání s novým Golfem nečekal a ani se nedostavil. Úniků fotek bylo v posledních měsících tolik, že muselo být každému jasné, že Volkswagen přepracuje hlavně příď a záď a lehce upraví rozměry karoserie. Přepracování signifikantních prvků bylo nakonec docela rozsáhlé, aby byla zachována příbuznost s elektrickým kompaktem ID.3. Po jeho vzoru má Golf nové logo a označení modelu uprostřed zadního víka.

Zepředu se podobá minulé Toyotě Auris. Mohou za to protažené světlomety a uzounká spára mezi kapotou a nárazníkem, která však byla vlastní už minulému Golfu. Nyní je u vybraných verzí dokonce osvětlená. Vůz nabídne tři typy světlometů, přičemž na snímcích můžete vidět vrcholné provedení IQ.Light. Nejde o nic jiného než matrix LED světlomety, avšak v trochu úspornějším provedení, než jaké najdete u Touaregu a Passatu.

Zatímco Touareg má v jednom světlometu 127 diod, Passat jich má 44 a Golf 22. Tak či tak jde o chytrá světla, která pracují s daty získanými kamerou za čelním sklem, GPS signálem a úhlem natočení volantu, aby byl vůz schopen maximálně využívat světelný výkon, ale neoslnil ostatní účastníky provozu. A nezáleží přitom, jestli jedete na rovné dálnici, ve městě či v zatáčkách.

Rozměry karoserie hatchbacku (kombi dorazí později a během workshopu nám jej neukázali) se mezigeneračně příliš nezměnily. Golf osmé generace na délku měří 4284 mm, je 1789 mm široký, 1456 mm vysoký a rozvor náprav činí 2636 mm. Volkswagen nicméně uvádí, že každou část karoserie přepracoval a odzkoušel v aerodynamickém tunelu, což vyústilo v koeficient odporu vzduchu Cd=0,275. Na modernizovanou Astru to ale nestačí. Ta se pyšní koeficientem 0,26 i díky aktivním klapkám v masce chladiče.

Volkswagen Golf VIII. a VII. generace: Srovnání vnějších rozměrů Model VW Golf VIII (2019 - ) VW Golf VII (2012 - 2019) Délka [mm] 4284 4258 Šířka [mm] 1789 1790 Výška [mm] 1456 1492 Rozvor [mm] 2636 2620 Rozchod vpředu/vzadu [mm] neudán 1533-1549/1504-1521

Tak tady je ta revoluce

Poslední dobou si všímám zajímavé věci. Zatímco dřív se výrobci prsili mezigeneračním zpevněním karoserie, přepracováním náprav, zlepšením odhlučnění a kdo ví, čím ještě, dnes je to hlavně o konektivitě, displejích, podsvícení, asistentech a tak dále. Golf v tom není jiný, když se ale podíváte dovnitř, dojde vám, že toho má na srdci opravdu hodně.

Přístrojovka nemá obdoby nejen v rámci modelu, ale nenajde technického přemožitele v celém segmentu mainstreamových kompaktů. Ve standardu dostanete 10,25palcový digitální přístrojový štít a 8,25palcový dotykový středový displej, které jsou vizuálně propojené a společně tvoří ovládací středisko vozu. Dva příplatkové infotainmenty pak disponují středovým displejem s úhlopříčkou 10 palců.

Pokud na fotkách hledáte panel klimatizace (volitelně třízónová), vězte, že přinejmenším tlačítka pro nastavení teploty a vyhřívání sedadel tam doopravdy jsou. Jenom se vtělily do dotykových posuvníků, které nenarušují minimalistický ráz celku. Je vám zima? Stačí potáhnout prstem po liště pod středovým displejem zleva doprava. Je-li vám horko, postupujte obráceně. Pro zapnutí vyhřívání sedadel stačí na lištu nastavení teploty poklepat dvěma prsty zároveň, intenzitu výhřevu pak ale upravíte přes dotykový displej. Podobnou lištu najdete i u stropního osvětlení, tou se ovšem ovládá střešní okno.

Do důsledku vzato je tady digitální vše, co mohlo být, což je fajn při statické premiéře, ale mnohdy už horší v běžném provozu. Vždyť jak se asi budete trefovat na titěrnou lištu při jízdě po hodně hrbolaté silnici? Těžko, ale nebude to potřeba. Stačí stisknout tlačítko na volantu pro aktivaci hlasového ovládání, nebo prostě říci „Ahoj Volkswagene“. Systém se zeptá, co chcete udělat, a vy mu jen sdělíte, že je vám zima. V tu ránu poskočí teplota o pár stupňů výš. Zajímavé je, že si můžete vybrat, jestli na vás bude vůz mluvit ženským, nebo mužským hlasem.

Golf není první kompakt, který tohle umí, rozhodně je ale první v mainstreamu. Stejně to funguje i při zadávání dat do navigace. Stačí třeba říct „naviguj mě do O2 Areny v Praze“ a Golf se už o všechno postará, protože je, jak už to dneska u nových aut bývá, neustále online. Takto můžete postupovat třeba i při volbě hudby – to všechno díky hlasové asistenci Amazon Alexa. Interaktivní navigace by vám měla pomoci vyhnout se dopravním zácpám, zohledňuje body zájmu na trase a skrze auto si pak klidně můžete zarezervovat stůl v restauraci.

Zvyknout si na všechny novinky bude chvíli trvat a já se o to v rámci akce v Mnichově ani nesnažil. Sedíte v Golfu, ale podle toho, co o modelu jako takovém dosud víte, to vlastně není Golf, ale něco úplně jiného. V galerii uvidíte vůz s manuální převodovkou, verze s DSG ale dostanou malinký by-wire volič, který nezabere tolik místa jako klasická páka. Volant je z Passatu, tlačítka pro ovládání světel pocházejí z ID.3, digitální přístrojový štít a infotainment mají novou grafiku i logiku ovládání, novinkou je i head-up displej s údaji promítanými kdesi nad přední kapotou. Ten už má třeba Mazda 3, u Golfu je ale poprvé.

Dokonce i personalizaci Golf posouvá na novou úroveň. Hádám, že jenom na systém ambientního osvětlení musel mít Volkswagen celý tým lidí, protože si můžete zvlášť nastavovat osvětlení přístrojové desky, výplní dveří a prostoru pro nohy. Stejně jako u Mercedesů si můžete zvolit i přednastavené světelné „nálady“- třeba Infiniti, Desire nebo Vitality. Všechno to zní moc hezky, nedám ale ruku do ohně za to, že mi pouze náladové osvětlení dokáže zlepšit den.

O to více by mě naštvalo, kdyby mi pracně nastavený vůz někdo „rozhasil“. I na to ale Volkswagen myslel. Nastavení se ukládají na cloud a vám už jenom stačí zvolit vaše původní nastavení. Dokonce u sebe nemusíte mít ani klasický klíč. Stačí podporovaný mobilní telefon, s nímž vůz odemknete a po uložení do nabíjecí přihrádky i nastartujete. V tuto chvíli jste primárním uživatelem, mobilní klíč ale můžete i rozesílat a umožnit tak přístup do vozu rodině nebo přátelům.

Prostornější? Neřekl bych

Všimli jste si, kolik času jsem věnoval všem těm digitálním novinkám? Teprve teď se dostávám k tomu, jak se Golf změnil stran vnitřního prostoru. Tohle ale zmákneme rychle – vlastně nijak. Stále stojí na platformě MQB, jeho rozměry se téměř nezměnily, stále sedíte příjemně nízko a za volantem vás prakticky nic neomezuje. Ani přístrojovka, které chybí tradiční středová konzola. V širokém rozsahu nastavitelný volant dovoluje řídit na dlouhé nohy a krátké ruce, optimální poloha k řízení v mém případě (výška 190 cm) znamená, že si v pohodě sednu sám za sebe a vzadu se nedotýkám hlavou stropu.

Abych tady ale jenom nemlátil prázdnou slámu, pojďme si prostornost podpořit vlastním měřením a srovnáním s Golfem sedmé generace. Během premiéry jsem se zaměřil na šířku interiéru, rozměry sedadel, prostor pro nohy a místo vzadu nad hlavou. Všechny důležité údaje si můžete porovnat v tabulce níže.

Volkswagen Golf VIII. a VII. generace: Srovnání vnitřních rozměrů Podélný prostor vpředu min/max [mm] 900/1130 850 / 1190 Podélný prostor vzadu min/max [mm] 570/800 610 / 860 Výška nad sedadlem - vpředu [mm] 990-1010 1010 Výška nad sedadlem - vzadu [mm] 960 975 Šířka vpředu [mm] 1480 1480 Šířka vzadu [mm] 1440 1455 Délka sedáku vpředu [mm] 520 505 Délka sedáku vzadu [mm] 470 470 Výška opěradla vpředu [mm] 670 625 Výška opěradla vzadu [mm] 660 660 Místo vzadu pod předním sedadlem: ano ano

Jenom objem kufru nám Volkswagen zapomněl sdělit, praktičností však za předchůdcem nezaostává. Zadní opěradla jsou asymetricky dělená, nechybí podlážka nastavitelná ve dvou rovinách, a dokonce ani průvlak na lyže. Slyšíš to, Scalo? V tabulce níže najdete kompletní srovnání zavazadelníků nové a minulé generace Golfu.

Volkswagen Golf VIII. a VII. generace: Srovnání rozměrů zavazadelníků Model VW Golf VIII (2019) VW Golf VII (2012) Objem zavazadelníku min/max [l] neudán 380/1270 Výška nákladové hrany [mm] 670 670 Šířka kufru v nejužším místě [mm] 1030 1020 Délka kufru [mm] 750 730 Délka po sklopená zadní opěradla [mm] 1350 1500 Výška pod plato [mm] 430-450 450-540 Výška pod otevřeným zadním víkem [mm] 1860 1850

Pořád málo revoluční? Tak se podívejte na motory…

V minulosti se hodně psalo o tom, se nový Golf vydá cestou rozsáhlé elektrifikace. A tyto zprávy nebyly liché. Motory mají objem od 1,0 do 2,0 litru, výkony v rozmezí 66 kW až více než 221 kW a uplatnění našla i nová manuální převodovka MQ281 navržená pro předokolky s točivým momentem do 340 N.m. Volkswagen v Mnichově ukázal jen běžné verze Golfu, ale vězte, že už příští rok dorazí klasická sestava derivátů ve složení GTI, GTD, GTE, R, TGI a samozřejmě také čtyřkolky.

Jednoznačně největší novinkou je použití 48voltové palubní sítě jako doplněk klasických 12 voltů. Mild-hybridní jednotky eTSI Evo (zcela nový tříválec 1.0 eTSI/81 kW a čtyřválec 1.5 eTSI/96 a 110 kW) jsou kombinovány výhradně s převodovkou DSG. Hlavní přínos elektrifikace hledejme v možnosti plachtění s vypnutým motorem, díky čemuž šetříte palivo. Tohle už známe z vozů Audi a umí to i současný Golf, ovšem jen ve verzi 1.5 TSI Evo/96 kW DSG, která pracuje pouze s 12voltovou sítí. Automobilka uvádí, že u motorů TSI klesla spotřeba až o 10 procent.

S novým Golfem se také z nabídky odporoučí naftová šestnáctistovka. Její místo zaplní nový motor 2.0 TDI Evo (EA288 Evo) s 85 a 110 kW výkonu, později se objeví i silnější verze pro derivát GTD. Motor má dva filtry pevných částic a dvojí vstřikování močoviny, díky čemuž produkuje až o 80 procent méně oxidů dusíku a patří k nejčistším naftovým motorům na světě. V porovnání s předchozí verzí by měl mít o 17 procent nižší spotřebu. V základu bude motor 2.0 TDI kombinován s manuální převodovkou, volitelně se sedmistupňovým DSG, a k silnější verzi si budete moci dopřát i čtyřkolku.

Tím nicméně elektrifikace nekončí. V nabídce se totiž objeví i dvě plug-in hybridní verze založené na čtrnáctistovce TSI, kombinované s šestistupňovou převodovkou DQ400-E a 13kWh lithium-iontovým akumulátorem. Tenhle setup už známe ze současného Golfu GTE (má 8,7kWh akumulátor), jenže zatímco ten je se systémovými 150 kW považován za jakýsi hot-hybrid, nyní bude 150 kW jako základ označený eHybrid, který doplní 180kW verzi GTE. Skutečně GTE, nikoliv GTI, které by tím pádem mělo být silnější, ale osazené klasickým spalovacím motorem.

Motory pro nový Volkswagen Golf v rámci uvedení 1.0 TSI/66 kW 1.0 eTSI Evo/81 kW 1.5 eTSI Evo/96 kW 1.5 eTSI Evo/110 kW 2.0 TDI Evo/85 kW 2.0 TDI Evo/110 kW 1.4 TSI eHybrid DSG/150 kW 1.4 TSI eHybrid DSG/180 kW

Zpět k elektronice

Nový Golf udělá spoustu věcí za vás. Jde o další dílek skládačky, která jednoho dne vykrystalizuje v autonomní vůz, do nějž nastoupíte, zadáte cíl cesty a o nic se nebudete starat. Začíná to už samotným prediktivním tempomatem, který Volkswagen poprvé prezentoval v Arteonu. Díky datům z kamery a navigace umí Golf přizpůsobovat rychlost aktuální situaci na silnici, reaguje na místní úpravy rychlosti a dokáže sám zpomalit před kruhovým objezdem nebo v případě, že se řítíte do zatáčky příliš vysokou rychlostí.

Zajímavá je ještě jiná věc – systém Car2X. Vzpomínáte si, jak se říkalo, že aby mohly automobily jezdit autonomně, bude potřeba, aby o sobě vzájemně věděly a sdělovaly si dopravní informace? A právě to už nový Golf umí. Výměna informací probíhá v řádu milisekund díky standardu Wi-Fi p/ITS G5 platnému v Evropské unii a je možné je přenášet mezi vozidly všech značek. Cílem je zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích.

Ať už se jedná o dopravní nehody, zácpy či práce na silnici, měli bychom být včas informováni. Ptáte-li se na akční rádius, ten je 800 metrů. A to je dostatečná vzdálenost na to, aby řidič dokázal včas reagovat i na náhlou změnu podmínek na silnici. I současný Golf je obehnaný radary a senzory pro podchycení bezprostředního nebezpečí, ten nový ale bude umět i sám zastavit v případě, že někomu na křižovatce zkřížíte cestu a hrozila by srážka.

Mezi asistenční systémy nového Golfu Volkswagen v oficiálních podkladech řadí i adaptivní podvozek DCC. Něco na tom bude – aktivní systém neustále kontroluje pohyby karoserie a upravuje charakteristiku tlumení, takže se prokazatelně podílí na chování auta. Nastavení tlumení ve třech krocích měl Golf už dávno (Normal, Comfort, Sport), ten nový ale dovoluje plynulé nastavení v celkem deseti krocích jako například Arteon.

Co bude dál?

Teď už víte, jak nový Volkswagen Golf vypadá, jaké má motory, převodovky, jaké dostane deriváty a co všechno skrývá uvnitř. Nevíte, jak jezdí, na což ale nebudete muset čekat zase tak dlouho. První jízdy proběhnou na začátku prosince a předprodej začne ještě před koncem roku.

O ceně se neodvažuji ani spekulovat. Současná generace Golfu u nás aktuálně začíná na 449.900 Kč (1.0 TSI/85 kW Trendline), ta nová ale bude mít jinak postavené výbavy a standardní prvky jednotlivých linií. Motor 1.0 TSI/66 kW u nás pravděpodobně nebude dostupný, počítejme tedy raději s tím, že nejlevnější Golf 8. generace v České republice bude mít pod kapotou tříválec s výkonem 81 kW (110 koní).