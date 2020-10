Nový VW Golf GTI Clubsport je tady! Má 300 koní a měkčí režim pro Nürburgring

Že osmá generace Volkswagenu Golf nabídne hned několik rychlých variant, bylo jasné už od začátku. Na samotném vrcholu nabídky bylo vždycky erko s pohonem všech kol, na jehož nejnovější generaci zatím ještě čekáme, pod ním se ale zejména v minulé generaci nacházelo hned několik zajímavých možností pro ty, kteří chtěli něco speciálního s předním pohonem.

Oproti běžnému Golfu GTI (162 kW) byla velkým posunem vpřed verze Performance (169 kW) s elektronicky řízeným diferenciálem VAQ, který zlepšil chování v zatáčkách. V minulé generaci jste si ale mohli pořídit také vyladěné GTI Clubsport (195 kW) s předními skořepinami tak těsnými, že se do nich oteklý novinář stěží vešel, 400kusová limitka Clubsport S (228 kW) se dokonce stala nejrychlejší předokolkou na Nürburgringu (čas 7:47,19), a všechno uzavřelo GTI TCR s výkonem 213 kW.

Nová generace rychlého golfu pokračuje ve šlépějích předchůdce, a jak jsem se před časem sám přesvědčil během prezentace v Německu, už standardní GTI nasadilo laťku hodně vysoko. Nové GTI Clubsport ale bude ještě něco jiného. Na jeho vývoji pracoval i Benny Leuchter, který roce 2016 zajel na Severní smyčce Nürburgringu rekordní čas s GTI Clubsport S, přičemž alespoň podle oficiálních informací byla velká váha přikládána zejména zdokonalení přenesení výkonu na silnici a eliminaci nedotáčivosti.

Ještě před tím bych se ale rád zastavil u vzhledu. Nové GTI Clubsport je totiž z mého pohledu nejlépe vypadající golf všech dob. Stačilo přitom docela málo. Oproti běžné verzi nemá přední diodové mlhovky, které jsou sice efektní, ale brání přístupu vzduchu k brzdám. Přední nárazník dostal kontrastní „hokejky“, které mi trochu připomínají aktivní aerodynamiku Ferrari 458 Italia, pod nimi se usadil výraznější sprinter. Koncovky výfuku jsou pořád dvě, ale jsou zasazeny hezčím „difuzoru“ a nad zadním oknem nově najdeme funkční dvoudílný spoiler, který při jízdě tlačí záď vozovce.

Uvnitř je to Golf GTI, jak ho známe. S perfektním volantem osazeným rozporuplnými dotykovými plochami místo klasických tlačítek, dekorem připomínajícím včelí plástev nebo předními sedadly s integrovanými hlavovými opěrkami, která jsou pohodlná při delších cestách, ale v zatáčkách v nich zbytečně nevlajete. Rozdíl je pouze čalounění – zatímco GTI má charakristické potahy Clark, GTI Clubsport má perforované potahy ArtVelours.

Pod kapotou stále trůní dvoulitrové TSI, v porovnání s běžným Golfem GTI ale došlo k výraznému nárůstu parametrů. Zatímco GTI disponuje výkonem 180 kW (245 koní) a točivým momentem 370 N.m, GTI Clubsport má 221 kW (300 koní) a 400 N.m. To sice není více, než kolik nabízel „starý“ Clubsport S (měl 310 koní), alespoň do příchodu vrcholného erka, které by mělo mít 333 koní, se však jedná o nejsilnější kompakt z Wolfsburgu. O volbě převodovky rozhodl výrobce za vás: Clubsport se bude dodávat pouze se sedmistupňovým DSG, zatímco u výchozího GTI se (zatím) můžete rozhodnout mezi manuálem a automatem.

Podvozek Golfu GTi Clubsport vychází z běžného GTI, byl však nově naladěn. Oficiálně s „důrazem na co nejlepší možný výkon a maximální potěšení z jízdy“. Fakticky se změnil odklon kol přední nápravy, aby byl vůz rychlejší v zatáčkách, měl by být neutrálnější během akcelerace a reakce na natočení volantu by měly být pohotovější. Doslova se hovoří o větší zpětné vazbě v zatáčkách, a to i přes armádu elektroniky, která řidiči hlídá záda.

Jedním z hlavních činitelů je elektronicky řízený a nastavitelný diferenciál VAQ, který má i standardní Golf GTI, dále elektronický závěr diferenciálu XDS+ (přibrzďování vnitřního kola v zatáčce) a tlumiče DCC v zájmu lepší ovladatelnosti a agility 200x za sekundu upravují tlumení. Chování vozu můžete ovlivnit voličem jízdních režimů, obligátní Sport už ale není tím nejlepším, na co dosáhnete. V seznamu totiž přibyl nový režim Special, který vůz optimalizuje přímo na Severní smyčku Nürburgringu, na níž byl nový Clubsport testován a předchůdce Clubsport S zde zajel traťový rekord.

Kdo čeká, že se z vozu po přepnutí do režimu Special stane tvrdé prkno, je na omylu. Special je totiž „podrežimem“ módu a Sport a Golf GTI Clubsport je v něm podle Bennyho Leuchtera naopak mnohem měkčí, aby se vyrovnal se vlněným povrchem trati a lépe držel kontakt kol s vozovkou. V porovnání s běžným GTI byl prý Clubsport na Nordschleife rychlejší až o 13 sekund na kolo. Do výsledného času se ale nepromítá jen vyšší výkon a specifický mód tlumičů. Clubsport dostal i výkonnější brzdy, kvůli kterým na něj ale neobujete menší než 18palcová kola.

Ačkoliv by měl vůz s výkonem rovných 300 koní určitě na víc, maximální rychlost je elektronicky omezena na 250 km/h. Přitom o 20 koní silnější Honda Civic Type R, z mého pohledu jeden z nejmechaničtějších ostrých hatchbacků dnešní doby, na omezovač kašle a umí se rozjet až na 272 km/h.

Přesný čas zrychlení z nuly na stovku Volkswagen neuvádí. Píše jenom, že se vejde pod 6 sekund, což vzhledem ke konkurenci nepřekvapí, ale ani nedojme. V tomto ohledu už Clubsport naráží na limity předního pohonu, což je jasně patrné ze srovnání s Golfem R minulé generace. Ten měl zprvu také 300 koní, a dokonce o 20 N.m nižší točivý moment, a stovku ale díky čtyřkolce zvládnul za 4,9 sekundy.