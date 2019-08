Jak moc dobrý či špatný nápad je nacpat do kompaktního SUV motor s výkonem 300 koní a výsledek nazývat sportovním? Pokud se odpíchneme od Cupry Ateca, která se u nás prodává už od podzimu, tak špatný nápad to není. Ostrá Cupra jezdí velice dobře, v zimě je s ní díky vypínatelné stabilizaci sranda a není pochyb o tom, že nový T-Roc R, který je to samé v bledě modrém, bude jezdit velice podobně. Zbývalo zjistit, kolik bude stát, protože právě cena je Cupře Ateca často vytýkána.

Cupru Ateca aktuálně na našem trhu pořídíte za 1.214.900 Kč. To je o 15.000 Kč více než loni v říjnu, kdy vstupovala na náš trh. Dobrá zprávou je, že o fous menší, ale stejně poháněný Volkswagen T-Roc R, na tom bude výrazně lépe. Automobilka jej oficiálně uvedla na německý trh s cenou 43.995 eur, což v přepočtu dělá asi 1.140.000 Kč.

V základu je progresivní řízení, sportovní podvozek, launch control, litá 18palcová kola Spielberg, výkonnější brzdy, Race mód či dvojité koncovky výfuku. Za příplatek 820 eur (asi 21.000 Kč) dostanete o palec větší kola, adaptivní podvozek DCC stojí 1045 eur (asi 27.000 Kč) kožené čalounění v „karbonovém“ stylu je za 2345 eur (asi 61.000 Kč) a za 3800 eur (asi 98.000 Kč) pořídíte titanový R Performance výfuk.

Všechny prvky jsou k dohledání v německém konfigurátoru a je pravděpodobné, že se základní sestava nebude moc lišit od toho, co si budete moci už v příštím týdnu oficiálně objednat na českém trhu. K české ceně T-Rocu R nicméně tuzemský importér nedojde prostým přepočtením částky v eurech na koruny. To byla vyšší, než je plánováno.

Podle informací českého zastoupení Volkswagenu u nás bude vůz skoro o 100.000 Kč levnější než současný Golf R, který začíná na částce 1.126.900 Kč. Na konkrétní částku si ještě musíme počkat, už teď je ale jasné, že to bude facka nejen pro Cupru Ateca, ale také zmíněný Golf R současné generace, který se už pomalu chystá do důchodu.