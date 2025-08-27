Nový Volkswagen T-Roc oficiálně: Populární SUV sází na nový hybrid a nadchne výbavou

Oblíbené SUV se dočkalo novinek takřka na všech frontách, po stránce nabídky motorizací bude u značky navíc prvotinou udávající nový směr.
Po osmi letech první generace na trhu a prodání více než dvou milionů kusů Volkswagen již oficiálně ukazuje druhou generaci kompaktního SUV T-Roc. Svůj bestseller německá značka vylepšuje v každém ohledu, ačkoliv stále využívá známou platformu MQB Evo. Na ověřeném základu se T-Roc dočkal prostornějšího interiéru, pokročilých prvků výbavy a rovněž u Volkswagenu zavádí zbrusu nové full-hybridní ústrojí.
Designově se nový T-Roc drží dnes zavedených prvků VW a zásadně nepřekvapuje, siluetou a obecnými proporcemi je tak v nabídce stále dobře rozpoznatelný. Příď a záď může nyní zdobit LED pás a podsvícená loga spojující lampy osvětlení, v nejvyšší výbavě v kombinaci s vylepšenými Matrix LED světlomety IQ.Light. Po stránce kosmetické výbavy nechybí sportovně laděná úroveň R-Line, ve které může SUV jezdit až na 20palcových kolech (dříve max. 19 palců).
Nová generace T-Rocu také povyrostla. S délkou 4373 mm je o 122 mm delší než předchůdce, přičemž o 28 mm se zvětšil rozvor náprav (2631 mm). V tomto ohledu Volkswagen láká na více místa pro pasažéry na zadních sedadlech, zatímco rozměrnější je taktéž zavazadelník, nyní nabízející standardních 465 litrů objemu (+20 litrů).
Interiér nemusí vůči starému T-Rocu vypadat na první pohled kdovíjak převratně, novinky ale skrývá v zajímavých detailech a funkční výbavě. Vrchní část nové palubní desky je teď čalouněna látkou, vyvýšenou středovou konzoli obývá rozměrná chlazená bezdrátová nabíječka telefonu a níže pak najdeme podsvícený otočný multifunkční volič s malým displejem zvolené funkce, již známý například z Tiguanu a Tayronu. Ambientní osvětlení je zase ve dveřích řešeno stylovými body prosvítajícími skrze koženkové bočnice. Zhruba 20 % všech plastů v novém T-Rocu je mimochodem z recyklovaných materiálů, což je vůbec největší podíl napříč dosavadními modely Volkswagenu.
Hi-tech výbavou si T-Roc také polepšil. Zvětšený digitální přístrojový štít (10 palců) může doplňovat i velkoformátový head-up display, rovněž převzatý z větších SUV značky. Nová je po stránce hardwaru a softwaru celá jednotka infotainment systému, která bude nabízena ve dvou provedeních dle stupně výbavy – o velikosti 10,4 palce bez navigace a 12,9 palce, u níž půjde navigaci objednat a aktivovat i později v životě vozu. Jinak se ve výbavě objevují mimo jiné ve 14 směrech elektricky nastavitelná ergoActive sedadla, volitelně s masážní funkcí, nebo prémiový audiosystém Harman/Kardon.
Novinky najdeme i mezi asistenčními systémy. Soubor Travel Assist nyní kromě automatických změn jízdního pruhu předvídavěji reaguje na blížící se omezení rychlosti nebo zrušení omezení. Park Assist Pro zase v T-Rocu poprvé nabízí automatické parkovaní skrze uložený manévr nebo vzdálené parkování přes smartphone. Nakonec nechybí nově ani systém varování při vystupování, detekující zezadu se blížící auta nebo kola. Adaptivní tempomat je mimochodem také další funkcí, kterou půjde vozu aktivovat později, pokud ji bude zákazník chtít.
První full-hybridní Volkswagen
Při uvedení na trh nabídne nový T-Roc dvojici známých 48V mild-hybridů. Čtyřválce 1.5 eTSI poskytnou výkon 116 koní (85 kW) nebo 150 koní (110 kW), budou standardně spojeny se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG a pohánět přední kola. Později nabídku rozšíří zážehový dvoulitr TSI kombinovaný s pohonem všech kol, a to rovněž ve formě mild-hybridu.
Zatímco Volkswagen dosud sázel na poli výraznější elektrifikace spalovacích motorů především na plug-in hybridní konfigurace, které umožňují externí nabíjení baterie, v novém T-Rocu potvrzuje také pozdější uvedení nově vyvinutého full-hybridního systému, a to ve dvou výkonnostních provedeních. K „samonabíjecí“ technice, kterou by měly následně obdržet například modely Tiguan nebo Golf, však konkrétnější technické informace zatím neprozrazuje.
Na vybraných evropských trzích startuje předprodej nového Volkswagenu T-Roc už nyní, plnohodnotné nasazení do prodeje je však plánováno na listopad letošního roku. S netradiční otevřenou verzí T-Roc Cabriolet mimochodem Volkswagen v nové generaci údajně nepočítá, ve srovnání s klasickým SUV byl její podíl v prodejích minimální a značce se tedy nevyplatí dále držet v portfoliu.
Zdroj: Volkswagen | Zdroj videa: Volkswagen