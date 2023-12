Nový Volkswagen T-Cross dorazil do českého konfigurátoru. Toto je základ za rozumnou cenu

Český konfigurátor Volkswagenu má nejnovější přírůstek, kterým je omlazený model T-Cross. Co všechno je na tomto autě nového se dozvíte v našem předchozím článku, nyní se můžeme podívat, kolik jednotlivé verze stojí a co do nich jde všechno ještě nasypat. Základem je verze pojmenovaná T-Cross a vyjde na 519.900 Kč. K dispozici je pouze jediný motor, a to litrový tříválec TSI o výkonu 70 kW s pětistupňovým manuálem.

Ve výbavě budete mít 16palcová ocelová kola, manuální klimatizaci, základní infotainment, digitální přístrojový štít, dva nabíjecí porty USB-C, výškově i podélně nastavitelný volant nebo LED denní svícení. Nic z toho vás asi nepřekvapí, dnes jde o takovou klasiku v rámci základních výbav koncernu VW.

Pokud budete chtít trochu větší odvaz, je pro vás vyšší výbava Life za minimálně 571.900 Kč. Zde už najdete 16palcová litá kola, parkovací kameru, multifunkční volant čalounění kůží, podélné střešní nosiče nebo funkci přisvěcování do zatáček. Především už si ale můžete vybrat motor. Zmíněný litr o výkonu 70 kW lze vyměnit za výkonnější verzi se 85 kW, a to ve spojení s šestistupňovým manuálem i sedmistupňovým DSG. Nabídku završuje čtyřválcová patnáctistovka o výkonu 110 kW s automatem. Vzhledem k ceně 688.900 Kč a ještě celkem nezáživné výbavě Life jich ale v této specifikaci asi moc neuvidíme.

Zajímavě vypadá výbava Style za cenu od 655.900 Kč. Startuje se už na motoru 1.0 TSI s výkonem 85 kW, takže se oproti Life připlácí 59.000 Kč. Navíc má hliníkové sedmnáctky, světlomety IQ.Light Matrix, adaptivní tempomat, rádio se šesti reproduktory, dvouzónovou klimatizaci nebo infotainment Ready2Discover. Zde už ale pozor na to, že s motorem 1.5 TSI se dostanete k hranici tři čtvrtě milionu.

Nejvyšší výbavou je R-Line. Cenový odskok od Style není tak výrazný, je to jen dvanáct tisíc korun. R-Line ve velkém zrcadlí výbavu předešlé verze, ale navíc nasazuje sportovní prvky jako pedály z ušlechtilé oceli, prahové lišty R-Line nebo pár prvků v chromované barvě. R-Line má také již tradičně sportovnější vzhled, kterému pomáhají především pozměněné nárazníky.

Pokud do auta naházíte ještě položky jako reproduktory Beats, navigaci Discover Pro, více asistenčních systémů nebo indukční nabíječku mobilních telefonů, dostanete se velmi snadno nad 800 tisíc korun. Alespoň to vyhřívání předních sedadel by se u nejvyšší výbavo nemuselo připlácet, za tuto funkci dáte 7500 Kč, ale zase ne každý ji potřebuje a nechce platit za to, co nepoužívá.