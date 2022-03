Nový Volkswagen Passat může vypadat takto. Kdyby ano, vůbec bychom se nezlobili

Představení nového Volkswagenu Passat je ještě docela daleko. To nám ale nebrání si představit, co je pod pokličkou.

Nový Volkswagen Passat bude, to už víme. Rozloučit se ale musíme s verzí sedan, protože už bude pouze kombi. Ostatně tak je tomu už teď. Mluvilo se o tom už před dvěma lety, takže se nedá říct, že by nás lednová zpráva o ukončení výroby verze sedan šokovala. Zákazníci totiž kupují spíše Passat Variant a když už chtějí hezký sedan, jdou do modelu Arteon. Ten je ovšem samozřejmě liftback.

Nová generace Volkswagenu Passat už jezdí schovaná v maskování a chystá se na svou premiéru. Fotografií vozu od špionů tak využili grafici z webu Kolesa.ru a vytvořili možnou podobu finálního vozu. Pokud by měl budoucí VW Passat opravdu takový pěkný dravý vzhled, mohl by být pro spoustu zákazníků skutečně zajímavý.

O technice zatím nic nevíme. Vlastně zatím jen to, že Passat bude stát na vylepšené platformě MQB. Očekávat můžeme zástup zážehových i vznětových motorů s mild-hybridní technologií, stejně tak jako plug-in hybrid. Toto bude zřejmě poslední generace modelu se spalovacími motory. Premiéra by měla proběhnout příští rok.

Galerie doplněna o současný VW Passat.