Nový Volkswagen Multivan T7 je levnější než legenda T4, tvrdí VW. Přečtěte si, jak na to přišel

Dneska každý nadává, že jsou nová auta drahá. Jenže před 20 lety byla prakticky stejně drahá jako dnes, jenom ty platy byly o „něco“ nižší. Pak lze narazit na vcelku zajímavé skutečnosti.

Když se zeptáte milovníků Volkswagenu Transporter, která generace je ta nejlepší, pravděpodobně se pousmějí, pohlédnout do dáli a vyřknout „T4“. Není se čemu divit. V historii transporterů šlo o revoluci s motorem vpředu a a nikoliv vzadu, jak tomu bylo od padesátých do devadesátých let. Volkswagen T4 je zároveň vyzdvihován pro svou nesmrtelnou techniku a oblibě se těší i dnes, když už se po silnicích prohání další revoluce v podobě generace T7. Ta má platformu MQB a jde spíše o luxusní a chytře navržené MPV pro každou situaci než osobní dodávku.

Současné generace „téčka“ je ale zároveň kontroverzní. Stačí se podívat do diskusí na internetu a najdete tam spoustu poznámek týkajících se designu i ceny. Design je věcí vkusu, ceny jsou ale jasné a fakt, že nejdou pod milion, kdekoho nenechá chladným. Nejlevnější Multivan T7 (výbava Multivan) vychází dle současného ceníku na 1.202.104 Kč, a to má pod kapotou patnáctistovku TSI s výkonem 100 kW a řazení má na starosti sedmistupňový automat DSG. České zastoupení značky Volkswagen Užitkové vozy ale v rámci prezentace nového „téčka“ přišlo s informací, že je novinka levnější generace T4 před více než 20 lety. Jak je to možné?

„Podařilo se sehnat ceny z roku 2001. Tehdy byl nabízen jako nejsilnější motorizace diesel s výkonem 111 kW za cenu 1.191.247 Kč,“ uvádí Volkswagen Užitkové vozy v prezentaci pro české novináře. „Nový Multivan v naftové verzi s obdobným výkonem 110 kW, který je nesrovnatelně vybavenější, komfortnější a bezpečnější je o pouhých 100.000 dražší. A vezmeme-li v úvahu průměrnou mzdu před 20 lety, můžeme si dnes koupit daleko lepší auto o 60% levněji,“ píše se v prezentaci.

Volkswagen tím zároveň upozornil na fakt, že už je možné v Česku objednávat nový Multivan T7 také s motorem 2.0 TDI/110 kW, který v ceníku z prosince 2021 chybí. Cena začínají na 1.297.170 Kč, respektive 1.337.593 Kč ve verzi Long.

Dle Českého statistického úřadu činila v roce 2002 průměrná měsíční nominální mzda v České republice 15.866 Kč, o rok dříve to bylo 14.793 Kč. Ve třetím čtvrtletí roku 2021 dle stejného zdroje činila průměrná mzda 37.499 Kč, v prvním až třetím čtvrtletí 2021 to bylo 37.047 Kč. Ano, podmínky pro pořízení nového VW Multivan jsou v současnosti lepší než před 20 lety, přesto se u nás zřejmě nenajde moc zákazníků s průměrným platem, kteří by si mohli vůz reálně dovolit.