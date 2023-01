Nový Volkswagen ID.Buzz už můžete vyzkoušet u českých prodejců. První český test napověděl očekávané

Od elektrického duchovního nástupce klasického Transporteru T1 má značka vysoká očekávání. U českých zákazníků nyní vede osobní verze.

Předprodej nového Volkswagenu ID.Buzz byl v České republice zahájen již 1. července loňského roku, nyní je již u každého dealera alespoň jeden exemplář, který si mohou zájemci vyzkoušet. Tuzemské zastoupení eviduje již 130 objednávek, z nichž tvoří 80 procent osobní pětimístná verze, zbytek připadá na užitkový model Cargo. Na ten se mimochodem nyní čeká nejkratší dobu.

To je ale jen začátek, aktuálně je elektrický busík k dostání s jedním elektromotorem o výkonu 150 kW (204 k) a standardním rozvorem, letos se však představí i provedení s prodlouženým rozvorem, které půjde do výroby v listopadu. U nás bude k dostání v příštím roce. Jistá je také premiéra modelu GTX s dvěma elektromotory (vpředu i vzadu) ve stejné konfiguraci, kterou již disponují modely ID.4 a ID.5 – kombinovaně půjde o 220 kW (299 k). Z hlediska speciálního využití už existuje dílenská vestavba, v přípravě jsou například chladicí vůz, model pro policejní složky a další různé variace.

V rámci národní prezentace jsme se mohli detailněji podívat na některé funkce nového ID.Buzzu. Umí třeba temperovat baterii při dobíjení nebo připravit vhodnou teplotu akumulátoru, pokud je v navigaci jako cíl zadaná nabíječka. Do paměti si můžete uložit až pět dobíjecích bodů, pro než je možné individuálně nastavit různé parametry – třeba dny a časy spuštění nabíjení (například pro využití nízkého tarifu přes noc nebo přebytků fotovoltaické elektrárny v létě přes den), úroveň dobití nebo automatické odemčení kabelu po ukončení nabíjecího procesu. To se může hodit třeba v práci, kde tak neblokujete zbytečně wallbox kolegům. Při volbě trasy vám navigace automaticky najde vhodné nabíječky po cestě, zobrazí s jakým zůstatkem k nim přijedete a kolik času na nich přibližně strávíte. Palubní systém umí zobrazit informace o dobíjecích bodech – rychlost, počet přípojek i aktuální obsazenost, pokud provozovatel tato data sdílí.

Při provozu můžete využít službu We Charge, do níž je zapojeno přes 340.000 stojanů po celé Evropě. Jde v podstatě roaming, umožňující dobíjet u různých provozovatelů. V rámci ní jsou k dispozici tři nabíjecí tarify pro různé účely. Free bez měsíčního poplatku se hodí ke sporadickému nabíjení (AC: 13,20 Kč/kWh, DC: 16,50 Kč/kWh, IONITY: 21 Kč/kWh), Go pro příležitostné cestování stojí 170 Kč měsíčně (AC: 8,30 Kč/kWh, DC: 13,20 Kč/kWh, IONITY: 21 Kč/kWh) a Plus za 365 Kč měsíčně je pro zájemce o nejrychlejší stojany (AC: 7,90 Kč/kWh, DC: 12,60 Kč/kWh, IONITY: 9,40 Kč/kWh). Pro připomenutí, ID.Buzz se zvládá krmit 170 kW.

S Buzzem v užitkové i civilní verzi jsme se svezli velmi krátce, takže následující řádky berte jako útržkovité dojmy, které jsme nasáli v provedení Cargo a osobáku během zhruba patnácti minut na kus – plnohodnotný test samozřejmě chystáme co nejdříve.

U obou aut je tichý pohon dobře doplněn absencí skřípání či vrzání na nerovnostech, i na větších kolech se zespodu neozývá bouchání při přejezdu nerovností. Zátah je parádní, se 150 kW nebude ani jedna verze lenoch i s posádkou nebo nákladem. ID.Buzz Cargo má na palubní desce rozměrnou odkládací polici pod čelním sklem, kde můžeme najít USB-C zdířku i 12V zásuvku, u A sloupků se pak nachází držáky nápojů. Dále byl tento konkrétní exemplář vybaven dalším USB v kapse na telefon na pravé straně od volantu a dalším konektorem ve dveřích spolujezdce. Pokud někdo při rozvozech potřebuje využívat tablety nebo více zařízení, bude se to hodit. Sedadlo řidiče se v tomto případě dalo výškově polohovat, lavice pro zbytek posádky je docela vysoko a dvoumetrový závozník se sem bude skládat celkem těžko.

Z obou verzí je parádní výhled dopředu dolů a do stran. Spodní hrana čelního skla končí v úrovni předních kol a za touto hranicí je jen minimální převis karoserie. Zvláště v přeplněném pražském Karlíně, kde naše projížďka probíhala, se velmi hodil poloměr otáčení 11 metrů a pár centimetrů. Drobných nedostatků je po takto krátké jízdě jen pár. Horní hrana čelního skla je nízko, takže je přes ni špatně vidět na semafory. A civilní verzi ID.Buzzu chybí odkládací police pod čelním sklem i držáky na nápoje u sloupků – kelímek s kávou či lahev si musíte dát do výklopných držáků ve spodní části palubní desky.

Při jízdě na spotřebu s vytopeným autem se nám pak podařilo dosáhnout spotřeby 18,5 kWh/100 km. Ale jak zaznělo výše – patnáct minut za volantem není směroplatných, plnohodnotný test vám přineseme co nejdříve.