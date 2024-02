Nový Volkswagen ID.7 poprvé v Česku: Díry v silnicích ignoruje a uvnitř je naprosto normální

Volkswagen ID.7 je nejnovějším přírůstkem do flotily elektrických modelů ID., kterými si německá automobilka dláždí cestu vstříc elektromobilitě. Tentokrát jde o skutečně velké sousto, protože místo malého hatchbacku či SUV se jedná o aerodynamický grand tourer, od kterého se očekává, že se nebude pohybovat jen ve městě, ale bude schopný také překonávat delší vzdálenosti na dálnici.

K tomu všemu nasazuje celkem sympatickou cenovku 1.479.000 Kč, přičemž aktuálně lze využít speciální nabídku verze People, kdy budete mít ve voze žádanou příplatkovou výbavu mnohem výhodněji. Za 1.531.000 Kč získáte navíc výbavu v hodnotě 188.700 Kč zdarma, a to včetně metalízy, IQ.Light Matrix LED světlometů, vyhřívaného volantu, 15palcové navigace Discover Pro nebo lepších předních sedadel.

Vůz se již nyní nachází na českém trhu a my jsme měli příležitost se s ním svézt. Ještě před klasickým redakčním testem si tak můžeme říci nějaké první dojmy. Ty jsou veskrze pozitivní a není jich málo. O designu si uděláte názor asi sami, nás ale více zaujal vnitřek. Interiéru dominuje nová velká obrazovka, kde je sice stejná grafika, kterou už znáte z předchozích modelů, ale je tu nové uspořádání.

Ale to hlavní - displej se neseká a je extrémně rychlý. Bylo to to první, na co jsme se zaměřili. Nová hlasová asistentka s využitím umělé inteligence rozumí vašim požadavkům a částečně i hovorové řeči. Připojení chytrého telefonu na bezdrátový Apple CarPlay proběhlo až neuvěřitelně rychle a za tu dobu, co jsme strávili v autě, nedošlo ani k jednomu zaseknutí nebo přehřátí.

Na první dobrou tedy působí interiér skvěle. Obrazovka je sice obří, ostatně má 15 palců, ale ve výhledu nepřekáží a funguje dobře. Dotykové ovládání klimatizace pak nemohlo být vyvedeno lépe. Ano, jsou tu moderní inteligentní výdechy, kterým můžete dávat hlasové pokyny nebo různě jezdit prstem po obrazovce a měnit směr proudu vzduchu, ale když chcete jen obyčejné foukání na nohy, prostě kliknete na příslušné tlačítko a je hotovo.

Vůz jsme si přebrali s 91 % baterie, což se rovnalo 420 km dojezdu. Po 44 kilometrech jsme se vrátili se spotřebou 21,0 kWh/100 km a dojezdem 333 kilometrů. Zapříčiněno to ale bylo sportovním režimem, který si vyzkoušel kolega Leoš ze Světa motorů. 210 kW na zadní nápravě k tomu ostatně vybízí. Dokud jsem jel na výchozí režim, pohybovala se spotřeba někde okolo 18,0 kWh/100 km a dojezd klesal téměř úměrně počtu ujetých kilometrů.

Poprvé jsem pak byl relativně spokojený s funkcí inteligentního omezovače rychlosti. To je ta věc, která vám s autem sama brzdí před ostrými zatáčkami nebo dobržďuje do vesnice. Tuto funkci můžete samozřejmě omezit a i když je zapnutá, můžete si stále ovládat pedály jak chcete a funkci vždy přeperete. Za tu chvíli za volantem jsme ale neměl potřebu cokoliv vypínat, asistent dobržďoval velmi jemně a naopak mě nechal plachtit přes zatáčky s malým poloměrem. To není pravidlem, většinou tyto systémy panikaří.

Pokud se tedy někdo rozhodne tuto funkci aktivně využívat, lze ji na základě prvních zkušeností doporučit. Všechny odpovědi ale budeme mít až po klasickém redakčním testu. Co se ale asi nezmění je náš názor na podvozek. ID.7 je zdaleka nejpohodlnější elektrický Volkswagen a plně tak odpovídá popisu výrobce „elektrická limuzína“. Však je to takřka pětimetrové auto, které má nastavitelné tlumiče a jezdí opravdu báječně.

Je prakticky jedno, jakou zvolíte polohu nastavitelných tlumičů, míra tuhosti nikdy není taková, aby s vámi auto drncalo. A když je pak silnice hladká, pohupuje se po ní auto jako nějaká velká limuzína. Řízení je pak příjemné, ale nijak záživné. Obecně je jízdní zážitek z vozu takový sterilní, ale rozhodně ne špatný, přirovnal bych to třeba k Lexusu ES. Je to nuda, ale nebude vám vadit přejet s tímhle autem kontinent.

No a když už jsme u toho, budeme se muset ještě podívat na tu avizovanou spotřebu 14,2 kWh/100 km a dojezd přes 600 km. To úplně nevidíme. Auto jako takové je pohodlné a 210kW elektromotor vystačí na všechny možné situace v provozu. Mimochodem akumulátor má kapacitu 77 kWh, zástavbu umožnila větší klec na baterii díky dlouhému rozvoru 2971 mm. nabíjecí výkon činí maximálně 175 kW. Zbytek si řekneme v testu.