S novým Volkswagenem ID.5 jsem se osobně nesetkal poprvé. České zastoupení německé značky jej novinářům ukázalo už loni v listopadu přímo v Praze jen pár dnů po světové premiéře. Tenkrát jsem věděl, že si na první svezení budu muset počkat poměrně dlouho, byť třeba na české ceny se zase tak moc nečekalo. Jakožto vlajková loď mezi elektrickými osobáky Volkswagenu nestojí ID.5 málo, mám-li ale mluvit sám za sebe, jde o nejlepší ID, jaké jsem kdy řídil.

ID.5 je dalším produktem strategie Accelerate, která má za cíl realizaci softwarově založených produktů, nových obchodních modelů a autonomní jízdy. To se píše v tiskové zprávě, vy si ale řeknete asi hlavně to, že jde o Volkswagen ID.4 s jiným (za sebe říkám, že rozhodně hezčím) zadkem. Zatímco ID.4 pořídíte od 1,3 milionu korun a nějaké „drobné“, ID.5 začíná na 1.402.900 Kč, a to má mezi zadními koly elektromotor o výkonu 128 kW.

Nabízí se srovnání se Škodou Enyaq iV, která začíná na výkonu 132 kW a stojí „jenom“ 1.124.900 Kč. Jenže Škodovka pojí základní elektromotor výhradně s baterií o kapacitě 58 kW, zatímco ID.4 a ID.5 mají vždy 77kWh baterii. Srovnávat můžeme až výkonnější provedení se 150 kilowatty a 77kWh baterií – tady dáte za ID.4 nejméně 1.326.900 Kč, ID.5 začíná na 1.446.900 Kč a Enyaq iV 80 stojí nejméně 1.254.900 Kč. Bylo by fajn také srovnání s Enyaqem Coupé iV, jenže jeho standardní verze ještě nemají české ceny. Pouze Coupé RS iV za 1.559.900 Kč, ovšem to má dva motory a 299 koní. Ani tady by ale Volkswagen ID.5, tentokrát ve verzi GTX, nevyšel levněji – stojí od 1.613.900 Kč.

Konec cenového srovnávání, jdeme přímo k vozu. Vzhledem k tomu, že kombinuje všechno, o čem nám automobilky říkají, že je dneska oblíbené, nemůže to být úplně sportovně vypadající počin. V každém případě jde o první elektrické SUV-kupé od Volkswagenu, které nejenže nepřináší kompromisy stran prostoru, ale je dokonce prostornější než značně „prdelatější“ ID.4.

Vpředu je to ID.4 beze změny, vzadu bychom ve svislém směru možná o nějaký centimetr méně naměřili, ale ani 190 cm vysokému člověku místo nad hlavou nechybí, i když je vůz vybaven prosklenou střechou. A před koleny? To si dám v ID.5 klidně nohu přes nohu a nohu. Zajímavý je i kufr. Ten je dokonce objemnější než u ID.4! Sice jenom o 6 litrů a díky jinému řešení uchycení tažného zařízení, ale uznejte sami, že je to zajímavé. Litry jsou v každém případě jedna věc a jejich využitelnost je věc druhá. Tady dává větší smysl Volkswagen ID.4, který je vzadu zkrátka větší krabice.

Tak dobře, změna tam je

Když jsem říkal, že je to vpředu oproti Volkswagenu ID.4 beze změny, nebyl jsem zcela přesný. Novinky ale spatříte až po stisknutí startovacího tlačítka či silnějšího sešlápnutí brzdy, které uvedou k životu palubní přístroje. O tom, že auto softwarově nestárne, jsem poprvé slyšel už před lety u Volva, dneska už je to ale v vlastně běžná věc, stejně jako aktualizace vzduchem. A zatímco stávající modely ID na poslední verzi softwaru (3.1) ještě čekají, ID.5 ji má už od prvopočátku.

Co to znamená? Předně možnost aktualizací vzduchem, více informací v digitálním štítu, konečně včetně jízdních dat (spotřeba, kapacita baterie v procentech, ujetá vzdálenost a další) a systém Plug & Charge, který v budoucnu usnadní platby za nabíjení. Prostě jenom přijedete k nabíječce, zapojíte kabel a o nic se nestaráte. Auto a nabíječka už se spolu domluví a k nabíjení už tak není potřeba speciální karta nebo čip. Vyúčtování proběhne dle aktuálního tarifu, vy musíte jen prostřednictvím aplikace We Connect do vozu nainstalovat certifikát. Funkce Plug & Charge je již podporována poskytovateli Ionity, Aral, BP, Enel, EON, Iberdrola a Eviny. Další budou následovat.

To ale stran softwaru není všechno. Volkswagen ID.5 nabídne příjemnější grafiku head-up displeje s rozšířenou realitou, rychlejší, i když občas možná až moc citlivé hlasové ovládání rozpoznávající i hovorovou mluvu či zda mluví řidič nebo spolujezdec (hlasem můžete nechat stáhnout i roletu prosklené střechy) či plánovač trasy pro dlouhé přesuny přímo v útrobách infotainmentu s 12palcovým dotykovým displejem. No a když už jsme u tho nabíjení, počítejte se zvýšením nabíjecího výkonu ze 125 na 135 kW. U verzí Pro (125 kW) a Pro Performance (150 kW) se díky tomu dostanete z 5 na 80 % kapacity za 29 minut a u vrcholné verze GTX (220 kW) to trvá jenom o 7 minut déle. A s tím už se dá žít, vezmeme-li v potaz, že tím získáte energii na 390, respektive 320 kilometrů jízdy.