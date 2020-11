Nový Volkswagen ID.4 poprvé naživo: Že už ničím nepřekvapí? Nenechte se mýlit!

S Volkswagenem ID.4 to bylo letos stejné jako v množstvím jiných vozů. Původně jsem si jej měl prohlédnout už v první polovině září ve Wolfsburgu, abyste si po vypršení embarga a oficiálním představení mohli přečíst první dojmy a třeba i nějaké ty zákulisní drby. Než jsem ale společně s kolegy stihnul vyrazit, Česko na vládním semaforu zčervenalo a měli jsme utrum.

První seznámení se posunulo o dva měsíce, zato už nebylo potřeba jezdit daleko. Český Volkswagen totiž nechal dovézt jeden kousek elektromobilu ID.4 do Prahy a dal mi možnost si vůz poprvé osobně prohlédnout a vyfotit. První české ceny už vůz má, konfigurátor ale není kompletní. Jak jsme uvedli již dříve, najdete v něm verze 1st za cenu 1.224.900 Kč a 1st Max za 1.473.900 Kč. V obou případech s výkonem 150 kW, zadním pohonem, 77kWh baterií a kombinovaným dojezdem 498 km (WLTP).

Přímo v sídle českého zastoupení Volkswagenu jsem si včera prohlédl ID.4 ve výbavě Pro, která je zatím k mání v Německu a představuje současný základ. K základní sestavě však Němci přihodili 21palcová kola, kombinaci tmavě modrého laku a černé střechy a lehký exteriérový paket se stříbrnými sloupky C karoserie a eloxovanými podélnými střešními nosiči. A vida, co to s autem udělalo!

Světýlka a překvapení

Nejsou to ale pouze velká kola a hezké barvy, které zatím jediný Volkswagen ID.4 v Česku vizuálně povyšují. Kupříkladu přední světlomety ID.Light mají krásné detaily a spojuje je diodová linka, zadní diodové svítilny po odemknutí vozu „přehrají“ zajímavou animaci. Nejdříve vás pozdraví dynamické směrovky, následně se rozsvítí tenká červená linka táhnoucí se po celé šířce zádi a postupně i jednotlivé segmenty svítilen. Zatímco dříve jsme se s podobnými animacemi setkávali hlavně u luxusních vozů, dnes je najdete i v mainstreamu.

Technicky vzato jde o většího bráchu Volkswagenu ID.3, s nímž jsem na českých silnicích už krátce jezdil. Shodná je platforma MEB, akumulátor, koncepce s primárně hnanými zadními koly a samozřejmě i designový styl. Jenže zatímco ID.3 je vizuálně něco mezi hatchbackem a kompaktním MPV, ID.4 je mohutně se tvářící SUV, které ale trochu klame tělem. Rozvor náprav má stejný jako ID.3, je kratší než Škoda Enyaq, se kterou rovněž sdílí techniku, a v budoucnu nabídne i pohon všech kol a dvoumotorovou verzi s výkonem okolo 300 koní. Bude to ekvivalent Enyaqu RS iV.

Chtělo by se říci, že jde o nafouknuté ID.3 s větším zadkem, a v podstatě byste měli pravdu, přesto se ale překvapení dostavuje velmi brzy. Zatímco ID.3 má běžné kliky dveří z golfu, ID.4 má hladší designové kliky s tlačítkem na vnitřní straně. Za kliku tedy netaháte, ani to nejde, ale jen lehce zmáčkneme tlačítko. Tohle jsem ještě u žádného mainstreamového modelu koncernu VW neviděl, u Audi se ale s impulzním otevíráním setkáte běžně.

Nepřekvapivé jsou zadní bubnové brzdy. Má je ID.3, Enyaq iV a setkáme se s nimi i u budoucích modelů na platformě MEB. V kombinaci se silnou rekuperací energie prý stačí, byť elektromobily některých konkurenčních značek mají vzadu kotouče. Výhody i nevýhody mají obě řešení.

Volkswagen ID.4: Srovnání rozměrů Model VW ID.4 Škoda Enyaq iV VW ID.3 Délka [mm] 4584 4649 4261 Šířka [mm] 1852 1879 1809 Výška [mm] 1612 1616 1552 Rozvor [mm] 2766 2765 2765 Objem kufru [l] 543/1575 585/1711 385/-

Pokojíček jak se patří

Přístrojová deska svým minimalistickým pojetím s dvojicí displejů a otočným voličem jízdních režimů před volantem odpovídá modelu ID.3, naprosto stejná ale není. Liší se tvarem dekorů i výdechů ventilace, umístěním sestavy tlačítek pro ovládání světel, ale i hodnotnějšími materiály. V případě kousku, který uvidíte na fotkách v galerii, to byla syntetická kůže na přístrojové desce, která dojem na palubě zlepšuje, tvrdá spodní část ale zůstává.

ID.4 na délku měří 4584 mm, tedy o 323 mm více než ID.3, je ale také o šest centimetrů vyšší, což se v interiéru hodí. Řidiče nic neomezuje, skvělá sedadla s integrovanými hlavovými opěrkami vpředu a certifikátem AGR jsou ukotvena níže nad podlahou než třeba v SUV Tiguan. Přesto pod nimi zůstává prostor pro chodidla zadních cestujících. Pozice za volantem odpovídá spíše kompaktnímu hatchbacku, s tím rozdílem, že kolem sebe máte ohromný prostor. V loktech, nad hlavou, před koleny... Výhled z kabiny je díky subtilním sloupkům posunutým více dopředu výborný.

Naprosto stejné je to i vzadu. Nástupní prostor ve velký, sedadla jsou sice níže, ale aspoň mají dlouhé sedáky, které slušně podepírají stehna, před koleny mi zůstávalo odhadem tak pět centimetrů místa a stejné to bylo i nad hlavou.

Elektromobily nepotřebují podélný středový tunel, podlaha vzadu je tedy téměř rovná. V ID.4 vzadu nechybí výdechy třízónové automatické klimatizace a USB-C konektory pro nabíjení telefonů, vyhřívání zadních sedadel jsem ale u vozu na fotkách nenašel. Stejně jako u ID.3, golfu, octavie či enyaqu jsou výplně zadních dveří z tvrdých plastů.

Velký zadek nemá ID.4 jenom tak. Jakožto plnohodnotné SUV musí nabídnout pořádný kufr, který v tomto případě nabízí základní objem 543 litrů, a po sklopení zadních opěradel dostanete 1575 litrů. Obě čísla jsou o něco menší než u Škody Enyaq iV (má 585 a 1711 litrů), škodovka je ale při shodném rozvoru ještě o 65 mm delší.

Moc vychytávek v kufru nečekejte. Ve dvou rovinách polohovatelná podlážka, pořádné háčky pro nákupní tašky, 12voltová zásuvka či schránka pro uložení nabíjecího kabelu však nechybí. Opěradla jsou dělená asymetricky a páčky pro jejich sklopení přímo z kufru chybí. Na pravé straně je však alespoň tlačítko pro odjištění tažného zařízení (to ID.3 mít nemůže) a velké páté dveře se samozřejmě ovládají elektricky.

V Česku už začátkem příštího roku

Co je tedy Volkswagen ID.4 zač? Především technicky zajímavý elektromobil s dlouhým dojezdem a velkým vnitřním prostorem, který v porovnání s běžnými SUV nepřináší výrazná omezení. S pěti sty kilometry na jedno nabití se už dá žít a cena, přestože se u verzí z českého konfigurátoru zdá vysoká, odpovídá realitě českého trhu.

Nejlevnější ID.4 aktuálně vyjde na milion a čtvrt, výbavu má ale bohatou. Dostanete vůz s výkonem 150 kW a 77kWh baterií, 20palcovými koly Drammen, tepelným čerpadlem, LED světlomety a zadními svítilnami, adaptivním tempomatem, 10palcovou navigací, zadní kamerou, vyhřívanými předními sedadly i volantem, digitálním přístrojovým štítem, bezdrátovým Apple CarPlay, automatickou dvouzónovou klimatizací a možnost DC nabíjení s výkonem až 125 kW.

Volkswagen ID.4 bude možné v Česku objednávat od poloviny prosince a první vozy se objeví na silnicích zhruba v únoru. Aktuálně není moc z čeho vybírat, další verze ale budou postupně přibývat, stejně jako nabídka příplatkových prvků.