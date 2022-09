Nový Volkswagen ID. Xtreme nazul pohorky a je připraven na terén. Pomohl si překvapivě snadno

Konceptem ID. Xtreme poukazuje Volkswagen na terénní potenciál ID.4. Mohlo by jít o předzvěst linie Alltrack?

Řada lidí si stěžuje, že mnohá SUV se sice pyšní náležitostí k tomuto segmentu, ale jsou dobrá možná tak na šotolinovou cestičku k chatě. Jenže drtivé většině zákazníků to stačí, a tak jim to nemůžeme mít za zlé. Volkswagen ale ukazuje, že ID.4 má na to vydat se mnohem dál a udělat svět elektromobilů ještě zajímavější.

Koncept ID. Xtreme byl představen v Locarnu a je outdoorovou kreaci vývojového prototypu ID.4 GTX. Zatím není plánovaná sériová výroba, ale na trhu by se možná mohl objevit derivát rodiny Alltrack. Odpovídají tomu mohutné lemy blatníků, které vůz rozšiřují o 50 mm. Vpředu zaujme funkční nárazník s ochranným rámem a zkosenou spodní hranou pro větší nájezdový úhel. Ten doplňuje kompletní ochrana podvozku z hliníku. K vyšší světlé výšce přispívají 18palcová litá kola s terénními pneumatikami. Střešní LED rampa by potěšila jako možná doplňková výbava.

Vzhledem k tomu, že jde o verzi GTX, je samozřejmostí pohon všech kol. Výkon byl pomocí nového naladění softwaru navýšen na 285 kW. Aby byla vaše cesta zážitkem i pro ostatní, vydává koncept „dobrodružný“ zvuk pomocí generátoru/reproduktoru v prazích. Uvnitř najdeme nové sedačky čalouněné Alcantarou a řadu oranžových detailů sladěných s polepem karoserie.