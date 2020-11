Nový Volkswagen Golf R oficiálně: Tohle nikdo nečekal! Driftuje a umí až 270 km/h

Sami jistě uznáte, že vrchol každé řady by měl být v něčem speciální. A podíváme-li se na plejádu ostrých verzí Volkswagenu Golf, v podstatě to tak platí. Zatímco Golf GTI a od něj odvozené verze (TCR, Clubsport...) mají hnaná přední kola, i když na ně putuje klidně i 300 koní, erko vždycky mělo čtyřkolku, větší výkon a speciální výbavu. V minulé generaci například výfukový systém Akrapovič, díky kterému byl vůz více slyšet. Kdyby se Volkswagen i v nové generaci držel toho samého receptu, neměl by čím překvapit. To se ale naštěstí nestalo.

Slovo „naštěstí“ uvádím hned ze dvou důvodů. Jednak by se pořád stejný koncept mohl fanouškům omrzet, ale je potřeba myslet i na konkurenci. Jen si vzpomeňte na minulý Ford Focus RS, který uměl driftovat díky čtyřkolce se speciálním režimem. Řeknete si, že je to zbytečnost, jenže jsou to právě tyhle „drobné“ rozdíly, které mnohdy rozhodnou o celkovém pocitu z auta. Erko bylo vždycky rychlé, přesné, ale sranda s ním byla hlavně na sněhu. Ale co novinka?

Srovnávací test Ford Focus RS vs. VW Golf R: Rychlá rota, čistá stopa

O novém Volkswagenu Golf R jsme toho slyšeli už hodně, dosud ale žádná informace nenapovídala tomu, že bychom se měli dočkat něčeho speciálního. Když se mi ale dostaly do rukou oficiální informace, spadla mi brada. A tipuji, že vám spadne taky.

Design karoserie je vlastně tím nejméně překvapivým prvkem celého mixu. Jak se dalo očekávat, dostalo erko pořádně „děravý“ přední nárazník, skrze který může proudit k motoru a brzdám více potřebného vzduchu, v porovnání s běžným golfem je karoserie o 20 mm blíže vozovce, vnější zpětná zrcátka mají matné kryty, prahy jsou výraznější a vzadu na vás koukají čtyři koncovky výfuku.

Nový VW Golf GTI Clubsport je tady! Má 300 koní a měkčí režim pro Nürburgring

Překvapení roste ve chvíli, kdy se začnete pídit po detailech. Třeba že standardem jsou 18palcová kola, protože menší by se neprošla přes 18palcové brzdy (u předchůdce 17palcové). Pro lepší chlazení jsou přední brzdové kotouč vrtané, celá sestava brzd přitom díky širokému využití hliníku ušetřila na každé straně 600 gramů hmotnosti.

Výkonné brzdy jsou základ každého dobrého sportovního auta, obzvláště když musejí fungovat i v rychlostech okolo 270 km/h. Ano, až tak rychle může nový Volkswagen Golf R uhánět! Sice ne ve standardu, ale až pokud si připlatíte za balíček R-Performance, to je ale dnes běžná praxe. Balíček zahrnuje posunutí maximální rychlosti na zmíněných 270 km/h, 19palcová kola (na snímcích design Estoril), delší zadní křídlo, a také dva speciální módy, u nichž vám hned bude jasné, k čemu jsou.

Nový VW Golf GTI Clubsport je tady! Má 300 koní a měkčí režim pro Nürburgring

Ten méně překvapivý mód nese název Special. Bavili jsme se o něm už v souvislosti s nedávno představeným Golfem GTI Clubsport a představuje to nejlepší nastavení vozu pro Severní smyčku Nürburgringu. Takto nastavený vůz není přehnaně tvrdý – jeho podvozek je naopak měkčí, aby kola udržela maximální kontakt s nerovným povrchem dráhy. Zatímco minulé erko zajelo slavný okruh za zhruba 8 minut a 10 sekund, novinka je podle interního měření automobilky o třináct sekundy rychlejší. A to není málo!

Velkou zásluhu na tom má nový podvozek. Kola přední nápravy mají zvětšený negativní odklon, nový hliníkový pomocný rám přední nápravy je o 3 kg lehčí a vzadu najdeme systém vektorování točivého momentu R-Performance Torque Vectoring s dvojicí spojek, který teoreticky umožňuje přenést až 100 % točivého momentu na vnější zadní kolo a pomoci tím vozu do zatáčky.

Jak si vede nový VW Golf GTI na dálnici? I nad 200 km/h stále svižně zrychluje!

Pokud je vám tento systém povědomý, vězte, že něco takového používá například Opel Insignia s pohonem 4x4 nebo zmiňovaný Ford Focus RS. Volkswagen uvádí, že vůbec poprvé je pohon všech propojen s elektronicky nastavitelnými tlumiči DCC, progresivním řízením a elektronickou uzávěrkou diferenciálu XDS skrze nový systém řízení jízdní dynamiky. Systém neustále kontroluje, zda není vůz nedotáčivý, přetáčivý, zda nemá tendence se příliš naklánět a podobně. Podle toho upravuje míru tlumení, sevření spojek zadního diferenciálu a podobně.

Cílem je nového zadního diferenciálu je eliminovat nedotáčivost, erko ale díky němu umí i jezdit dveřmi napřed. Ostatně, má na to režim nazvaný Drift. Společně s módem Special je „hierarchicky“ umístěn pod nejostřejším režimem R, po aktivování se přepne stabilizační systém do úrovně Sport (není tedy zcela vypnutý, vypnout ale lze) a řízení pohonu všech kol je upraveno tak, aby byla umožněna jízda driftem. U nového erka je možné režimy přepínat přímo tlačítkem „R“ na volantu, aby ale nedošlo k aktivaci driftovacího režimu omylem, je nutné volbu potvrdit na displeji infotainmentu.

Minitest Volkswagen up! GTI (85 kW): Meziměstská střela i obětní beránek

Navzdory původním zprávám o výkonu 333 koní (245 kW) má přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec TSI (EA888 čtvrté evoluce) „jen“ 320 koní (235 kW), to je ale pořád o 20 koní více než u předchůdce (první verze z roku 2014), a navíc vzrostl i točivý moment z 400 na 420 N.m (v rozmezí 2100 až 5350 otáček za minutu). Volkswagen slibuje efektivní řízení teploty s krátkou zahřívací fází, snížení třecích ztrát a kompatibilitu s emisní normou Euro 6d-ISC-FCM.

Standardem je sedmistupňová převodovka DSG (DQ381) s dvojicí spojek v olejové lázni a pořádnými páčkami pod volantem pro manuální řazení. V Americe mají i klasický manuál, ten ale v Evropě nebude. Ptáte-li se na zrychlení z nuly na stovku, to erku zabere 4,7 sekundy, což je o dvě desetiny sekundy méně než u předchůdce (2014). Novinka je i více hi-tech. Uvnitř má digitální přístrojový štít se specifickým zobrazením, v němž nechybí informace o teplotách oleje, převodovky a chladicí kapaliny, plnicím tlaku turba, distribuci točivého momentu, využívaném výkonu či přetížení.

470 koní a 618 N.m na předních kolech? Tento upravený VW Golf GTI je úplnou bestií

Vzhledem k tomu, že je začátek listopadu a Volkswagen nám ukázal zatím jen první snímky nového Golfu R, nelze očekávat, že bychom ho proháněli po silnicích ještě letos. Podle našich informací se poprvé svezeme někdy na jaře, známé zatím nejsou ani ceny. Golf R nikdy nebyl z levného kraje, poslední generace se vždycky motala okolo milionu korun, ten nový tedy bude podle všeho stát přinejmenším podobně.