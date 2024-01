Nový Volkswagen Golf přišel o neprávem vysmívaný motor. Bez tankování vydrží déle než řidič

Chvíli to vypadalo, že nad Golfem pod tíhou původní podoby normy Euro 7 a elektrifikace vyvstane otazník, ale vše bude mít pro Golf dobrý konec. I sám Thomas Schäfer přiznal, že přijít o toto tradiční jméno by byla škoda. Aby ne, vždyť Golf letos slaví 50 let existence, k níž si nadělil i technicky zaměřený facelift hatchbacku i Variant.

Vzhledově nebylo třeba nic měnit, a tak se designéři omezili na aktualizaci předního nárazníku, který je specifický pro jednotlivé verze i úrovně výbavy a zbytek parády udělají nově tvarované hlavní světlomety s příplatkovou verzí IQ.LIGHT LED. Ta má extra výkonný dálkový režim s dosvitem 500 m. Ze stejné série pochází i zadní svítilny se 3D efektem a přizpůsobitelnou grafikou ve třech režimech. Poprvé bude v noci zářit i logo na přídi. Třešničkou jsou čtyři nové laky, černé provedení střechy u výbavy Style a atraktivnější sady kol s průměry od 16 do 19 palců.

Uvnitř se změny omezují na modernizovaný infotainment s plovoucí obrazovkou o úhlopříčce 10,4 až 12,9 palce (podle výbavy), kterou doplňuje osvětlená dotyková lišta pro nastavení teploty a hlasitosti audia. Za příplatek můžete mít i head-up displej. Revizí prošel multifunkční volant, který kompletně přechází na fyzická tlačítka.

Nejvíce pozornosti na sebe strhává hlasový asistent. S jeho pomocí můžete hovorovým jazykem ovládat telefon, navigaci, hudbu a internetový prohlížeč. Už nyní se ho můžete zeptat na předpověď počasí, ale do budoucna si s ním popovídáte ještě lépe. Výhledově bude asistent rozšířen o chatbota ChatGPT s umělou inteligencí. Ten poskytne daleko rozsáhlejší vyhledávání informací.

Kromě toho, že s autem budete vést kvalitnější dialog, budete s ním i snadněji parkovat. Zdokonalený Park Assist Plus při pomalé jízdě sám označí místo, kam se vejde a následně do něj autonomně zaparkuje. Řidič jen sleduje okolí. Pokud je místo úzké, má majitel možnost vzdáleného zaparkování a vyparkování prostřednictvím mobilního telefonu, aniž by seděl ve voze. Modernizovaný Golf také poprvé přináší panoramatický kamerový systém Area View.

Dobrou zprávou je, že si Golf ponechá široký výběr zážehových i vznětových pohonů. Volkswagen z nabídky vyřadil neprávem vysmívaný litrový tříválec a za základ prezentuje rovnou čtyřválec TSI o výkonech 85 a 110 kW spárovaných se šestirychlostním manuálem. Automat dostanete k mild-hybridním derivátům eTSI se stejným výkonem. Na vrcholu stojí dvoulitrové TSI s výkonem 150 kW, které je dostupné i jako eHybrid se šestistupňovým DSG a větší lithium-iontovou baterií pro dojezd v bezemisním režimu 100 km.

Výhodou plug-in hybridu je možnost nabíjení až 50kW DC nabíječkou. V takovém případě se baterie nabije z 10 na 80 % během 25 minut. S plně nabitým akumulátorem byste měli teoreticky ujet 1000 km. Pokud vás nic z toho nezaujalo, jsou tu ještě dvoulitrové diesely s výkony 85 a 110 kW. Slabší využívá šestistupňový manuál, silnější pak sedmirychlostní automat. Ve všech případech pohání soustava jen přední kola. Bohužel, karosářská verze Variant nebude dostupná jako GTE ani jako plug-in hybrid.