Nový Volkswagen Golf GTI oficiálně: 265 koní je nový základ, automat už bohužel povinnost

Oživení osmičkového Golfu se dotklo i tradičního GTI. Ostrá verze z hlediska designu pokračuje s motivem plástve ve spodní části předního nárazníku, lehce se ale změnila jeho spodní část s výčnělky mířícími vzhůru. Nově tvarované čelní světlomety propojuje tradiční rudá linka. Zezadu pak můžeme obdivovat novou grafiku světel i chromované koncovky výfuku po obou stranách. V základu jezdí GTI na 17palcových kolech Richmond.

Uvnitř nemohou chybět sportovní sedadla s výrazným bočním vedením, různé prvky čalounění mají rudé prošívání nebo lemování. Vůbec poprvé si můžete do GTI oficiálně objednat obložení z pravého karbonu. Možná důležitější a mnohem zajímavější zprávou ale je návrat klasických tlačítek na volant, která nahrazují nenáviděné dotykové plošky. Volkswagen vyslyšel kritiku i ohledně dotykového ovládání hlasitosti a teploty pod displejem infotainmentu, to má nyní podsvícení a mělo by lépe reagovat na pokyny.

Jakožto špičková verze dostává Golf GTI největší možný infozábavní systém Discover s obrazovkou o úhlopříčce 32,8 cm (12,9 palce), fungující s novými „střevy“ MIB4. Ten se může pochlubit individuálně konfigurovatelnými lištami ve spodní i horní části, novou strukturou menu a údajně i vyšší rychlostí. Uvidíme. V GTI je také standardně virtuální kokpit se specifickou grafikou.

Z hlediska výkonu si ostrá verze lehce polepšila. Stále ji pohání foukaný čtyřválcový dvoulitr EA888, nyní ale místo 180 kW nabídne rovnou 195 kW. To je sice méně než u limitované edice GTI Clubsport s 221 kW, ale VW si evidentně nechává jistou rezervu pro potenciální speciální modely.

Významnou změnou však je vyřazení šestistupňové manuální převodovky z nabídky – sportovní provedení po faceliftu bude k dispozici pouze se sedmistupňovým DSG.