Nový Volkswagen Golf GTE detailněji: Je silnější než GTI, někteří však spalovák moc nevyužíjí

Zatímco standardní varianta nejnovějšího Volkswagenu Golf nám už prozradila i české cenovky, podrobnosti o dalších, respektive těch ostřejších verzích německého bestselleru ale značka vypouští postupně. Po uvedení modernizace tradičního GTI na německý trh teď přichází na řadu i sportovní plug-in hybrid GTE. Automobilka už mimochodem dříve potvrdila, že GTE bude dostupné výhradně jako hatchback, praktičtější kombi karoserii Variant tedy neočekávejte.

Nejnovější generace plug-in hybridního ústrojí zajišťuje vylepšenému GTE systémový výkon 272 koní (200 kW), oproti dřívější verzi si tedy polepšil o 27 koní (20 kW). Základem je nově přeplňovaný čtyřválec 1.5 TSI evo2 v kombinaci s elektromotorem a baterií o kapacitě 19,7 kWh. Síla míří na přední kola skrze šestistupňovou automatickou převodovku DSG. Výkonem tak nakonec GTE převyšuje i nejnovější GTI (265 k/195 kW).

Dynamiku v přímce nového GTE v tuto chvíli Volkswagen neupřesňuje, pouze dodává, že v čistě elektrickém režimu je teď možné ujet až 131 km. To znamená, že kdo má doma možnost nabíjet a do práce to nemá daleko, spalovací motor běžně vůbec nevyužije.

Nová baterie poskytuje i rychlejší nabíjení – z domácího AC wallboxu výkonem až 11 kW (dříve 3,6 kW), u DC rychlonabíječky až 50 kW. O době nabíjení ale Volkswagen zatím konkrétnější není.

Ve standardní výbavě GTE čekejte 17palcová kola Richmond, prémiové sportovní sedačky s károvaným čalouněním, sportovní multifukční volant potažený kůží či specifický modrý dekor palubní desky a bočnic dveří. Nejnovější verze digitálního přístrojového štítu a infotainmentu (12,9 palce) je samozřejmostí, stejně jako pořádný balíček asistenčních a bezpečnostních systémů. V příplatcích se pro GTE objevuje nově možnost černého lakování střechy. Typický modrý pruh s osvětlenou lištou na masce pak může být doplněn také osvětlením samotného loga Volkswagenu.

V Německu startuje nové GTE výhradně s karoserií hatchbacku od cenovky 46.745 eur (asi 1.148.000 Kč). S vyšším výkonem a elektrifikovaným ústrojím tak rovněž vychází dráž než standardní Golf GTI, který nedávno vstoupil do prodeje od ceny 44.505 eur (asi 1.100.000 Kč).