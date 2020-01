Novou generaci Volkswagenu Golf jsme zatím krátce vyzkoušeli během prezentace v Portugalsku, nebude však trvat dlouho a první kusy se objeví také u nás. V minulých týdnech jsme si řekli něco málo o cenách pro německý a slovenský trh, přičemž u našich východních sousedů nastalo opravdu příjemné překvapení.

Základní cena 16.990 eur (asi 430.000 Kč) je pod úrovní nejlevnějšího golfu minulé generace na českém trhu, vztahuje se však k motoru 1.0 TSI/66 kW, který v české nabídce nenajdete. Za výkonnější verzi (81 kW) na Slovensku chtějí 18.050 eur (cca 456.000 Kč), což v podstatě odpovídá ceně golfu sedmé generace v současnosti stále nabízeného na našem trhu (1.0 TSI/85 kW Trendline začíná na 452.900 Kč).

Základní Golf osmé generace vychází v Česku s motorem 1.0 TSI/81 kW na 479.900 Kč a jeho výroba bude zahájena už v osmém týdnu tohoto roku (druhá polovina února). Pokud se vrátíte o odstavec výše, uvidíte, že je o 27.000 Kč dražší než nejdostupnější golf sedmé generace, tento fakt se ale snaží zmírnit mnohem bohatší základní výbavou.

V porovnání s golfem minulé generace dostanete ve standardu LED přední a zadní světla, bezklíčové odemykání, digitální přístrojový štít, zimní paket zahrnující vyhřívaná přední sedadla, volant a trysky ostřikovačů čelního skla, mobilní internetové služby We Connect a We Conect Plus, automatickou klimatizaci, Lane Assist, bluetooth handsfree či dva USB-C vstupy vpředu.

Jenom za zimní paket, LED světlomety a digitální přístrojový štít se přitom u minulého golfu připlácelo přes 60.000 Kč, cenová výhoda novinky je tedy jasná. Sluší se dodat, že základní linie Golf bude nabízena pouze s uvedeným litrovým motorem.

Prostřední linie Life začíná s motorem 1.0 TSI/81 kW na 524.900 korunách, stojí tedy naprosto stejně jako minulý Volkswagen Golf Highline 1.0 TSI/85 kW. I tato verze začne sjíždět z výrobní linky až v druhé polovině února a do té doby je vstupní verzí čtyřválec 1.5 TSI/96 kW za 548.900 Kč.

Výbava už zahrnuje 3zónovou automatickou klimatizaci, litá 16palcová kola, středovou loketní opěrku se dvěma USB-C vstupy, adaptivní tempomat, parkovací senzory, bederní opěrky vpředu, výškově nastavitelná přední sedadla, vnitřní ambientní osvětlení či dekorační vnější osvětlení včetně promítání loga VW na vozovku. Pokud byste si chtěli na podobnou úroveň dovybavit minulou generaci golfu v linii Comfortline, vyšel by vás na 588.100 Kč.

Novou linii Style můžeme srovnávat s linií Highline minulé generace Volkswagenu Golf. Vstupním motorem je čtyřválec 1.5 TSI (96 kW) za 614.900 Kč, abychom však měli spravedlivé srovnání s minulou generací, musíme sáhnout po 110kW verzi motoru 1.5 TSI. Stojí 638.900 Kč, tedy o 13.000 Kč více než minulý Highline se stejným motorem, vzhledem k výbavě zahrnuté už ve standardu však zaznamenáváme cenovou výhodu pro zákazníka ve výši 87.000 Kč.

Nad rámec linie Life dostanete například litá 17palcová kola Belmont, LED světlomety Plus, ergonomická přední sedadla, navigaci Discover Pro s bezdrátovým připojením App Connect, sledování slepého úhlu či ambientní osvětlení s třiceti barvami místo deseti.

Jenom za navigaci se u minulé generace modelu připlácelo 54.000 Kč, LED světlomety a digitální přístrojový štít pak sluply zmíněných 29 a 17 tisíc. Odtud pramení uvedená 87tisícová cenová výhoda pro zákazníka.

Nejdráž vychází sportovněji založená verze R-Line. S motorem 1.5 TSI o výkonu 110 kW začíná na 650.900 Kč, její výroba však bude spuštěna až v 18. týdnu letošního roku (přelom dubna a května). Stejně jako výbava Style vychází z výbavy Life a ve standardu má litá 17palcová kola Valencia, navigaci, sportovní sedadla a podvozek, progresivní řízení, specifické vnější a vnitřní designové prvky či zatmavená zadní skla. Starý R-Line se stejným motorem stojí 633.900 Kč, s přihlédnutím k lepší standardní výbavě novinky se tak dostáváme na cenovou výhodu pro zákazníka ve výši 83.000 Kč.

Kompletní ceník a konfigurátor nového golfu zveřejní české zastoupení Volkswagenu v nejbližších dnech. Stále čekáme i na kompletní technická data, protože i v Německu stále uvádějí pouze hodnoty pro motory 1.5 TSI a 2.0 TDI. Najdete je v tabulce níže.

První Volkwageny Golf osmé generace bychom na našich silnicích mohli potkávat už v březnu. Nabídka motorů a verzí ještě v současnosti není kompletní. V budoucnu čekejme plug-in hybridy, sportovní GTI, kombi a dorazí také ostrá verze R.