Nový Volkswagen Caravelle může mít i to, co u multivanu chybí. Ani výbavou se nemá za co stydět

Tohle může být vaše příští dodávka na celý život. Caravelle už není jen multivan bez stolečku a s trochu jinak poskládanou výbavou. Nyní je to totiž zcela jiné auto.

Nový Volkswagen Caravelle už dorazil do Česka společně s transporterem (skříň i Kombi). Základní cena za krátký rozvor je 979.979 Kč s motorem 2.0 TDI o výkonu 81 kW (110 koní). V konfigurátoru se ale budete moct samozřejmě pořádně rozvášnit, tak se pojďme podívat na to, jak by mohl váš nový rodinný společník vypadat a na kolik vyjde.

Nejdráž vychází elektrická verze, konkrétně e-Caravelle (210 kW) za 1.674.292 Kč, ale my zůstaneme u klasiky, protože za 1.452.211 Kč koupíte motor 2.0 TDI/125 kW (170 koní) s osmistupňovou automatickou převodovkou a pohonem všech kol. Přesně touto kombinací se v současnosti varianta Multivan pochlubit nemůže a pohon všech kol kombinuje s plug-in hybridem.

Základní laky bez příplatku jsou čtyři včetně pěkné červené. Metalíz je pět a každá vyjde na 25.432 Kč. V tomto základní provedení máte ale nelakované nárazníky, ocelové disky kol a černé kliky. Pokud chcete auto hezky v barvě a na hliníkových kolech, budete muset na vyšší výbavu Life, která s námi vybraným motorem vyjde na 1.465.426 Kč, případně to ještě povýšit na výbavu Style za 1.570.231 Kč.

Pokud se vám u výbavy Style nebudou pozdávat základní 17palcová kola, můžete si objednat i devatenáctky za 28.106 Kč. Za 22.477 Kč je pak k mání Paket 36, což je dvojsedadlo spolujezdce s funkcí prodloužení ložné plochy. Sedadlo řidiče je v tomto paketu nastavitelné v osmi směrech a nechybí ani fešná loketní opěrka.

Výbava Style obsahuje mimo jiné boční posuvné dveře se servodovíráním, zatmavená okna Privacy, bezklíčové odemykání, světlomety IQ.Light Matrix LED a spoustu dalšího. Ceník modelu Caravelle má ostatně pětatřicet stran a máte tak obrovské množství kombinací, takže bude možná i obtížné najít dvě stejné zákaznícké Caravelle.

Paket Asistenční systémy Premium Plus přidá parkovací senzory vpředu i vzadu s funkcí nouzového brzdění při vyparkování, zadní parkovací kameru nebo Front Assist. Navigace je za 19.562 Kč, reproduktory Harman Kardon za 16.289 Kč a třeba digitální vnitřní zpětné zrcátko, které jistě oceníte při převážení velkých předmětů, vyjde na 33.576 Kč.

Z příplatků pak lze ještě zmínit panoramatickou střechu za 26.628 Kč, zadní křídlové dveře za 8863 Kč, druhý akumulátor za 8863 Kč (v případě 95 Ah), manuální spuštění regenerace DPF (10.061 Kč), přídavné topení s dálkovým ovládáním za 41.401 Kč nebo vyhřívané čelní sklo za 9023 Kč. Takhle se vším všudy vyjde Caravelle na 1.877.166 Kč.

Zdroj: Konfigurátor Volkswagen | Zdroj videa: Auto.cz