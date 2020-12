Je to víc než rok, co značka Volkswagen Užitkové vozy uváděla na náš trh model T6.1. Během prezentace se svedla řeč i na novou generaci modelu Caddy, přičemž uvedení vozu na trh zástupci značky odhadovali na konec letošního roku. Vyšlo jim to téměř přesně. K oficiálnímu uvedení páté generace modelu Caddy do Česka dojde začátkem ledna příštího roku, ceny jsou však k dispozici už nyní.

O novém Volkswagenu Caddy se hovoří také jako o náhradě za dožívající MPV Sharan. Je to pohledná krabice na kolech, má boční šoupací dveře, uvnitř spoustu místa a praktických řešení, tak proč ne? Na českém trhu již můžete oficiálně objednat skříňové Cargo, spartánské Kombi s černými nárazníky, ale také načančanější Caddy Kombi Life a Style. Právě poslední dvě zmíněné verze by mohly v budoucnu zaskočit za rodinné MPV, jakým stále je Volkswagen Sharan, respektive Seat Alhambra.

Nejlevnější vyšperkovaný Volkswagen Caddy má dvoulitr TDI s výkonem 75 kW, manuální šestistupňovou převodovkou a stojí 745.188 Kč. Mezi standardní prvky výbavy Life patří 16palcová litá kola, rádio Composition s 8,25palcovým dotykovým displejem, čtyři USB-C zdířky, šest airbagů, poloautomatická klimatizace, multifunkční kamera vpředu, elektrické stahování předních oken, boční posuvné dveře vlevo i vpravo, multifunkční volant, tempomat s omezovačem rychlosti, sklopné odkládací stolky na zadní straně předních sedadel, halogenové světlomety či plnohodnotná rezerva.

Komu by 75 kW (102 koní) nestačilo, může u linie Life sáhnout po silnější verzi naftového dvoulitru. Má 90 kW (122 koní) a v kombinaci s manuální převodovkou zaplatíte nejméně 778.366 Kč. Za silnější motor s automatem DSG dáte 839.556 Kč, podle výrobce pak bude mít vůz i menší spotřebu paliva (4,6 vs. 4,7 l/100 km).

Za současný vrchol nabídky platí výbava Style. Caddy páté generace je v ní dostupný jen se silnějším motorem TDI (90 kW) a vychází na nejméně 853.130 Kč. Zájemci o DSG dokonce zaplatí 911.524 Kč. Výbava zahrnuje digitální kokpit, multifunkční kožený volant, automatickou klimatizaci, LED osvětlení vpředu i vzadu, litá 17palcová kola, sadu na lepení pneumatik, větší přední brzdy, bezklíčové odemykání a startování či parkovací senzory vpředu a vzadu.

Ať se rozhodnete pro kterýkoliv z uvedených motorů a výbav, můžete se spolehnout na čtyřletou záruku na s omezením na 200.000 ujetých kilometrů. Nabídka pohonných jednotek ale zatím není kompletní. Očekávat lze patnáctistovku TSI s výkonem 84 kW, plynovou verzi s 96 kW, a dokonce i plug-in hybrid. Silnější z naftových dvoulitrů bude možné časem objednat i s pohonem 4x4, avšak jen v s manuální převodovkou.

Volkswagen Caddy 5: Nabídka motorů a ceny k 8. 12. 2020 Motor Cena Cargo* Cena Kombi* Cena Kombi Life Cena Kombi Style 2.0 TDI/55 kW 6M 580.785 Kč 598.703 Kč - - 2.0 TDI/75 kW 6M 639.842 Kč 657.760 Kč 745.188 Kč - 2.0 TDI/90 kW 6M 673.019 Kč - 778.366 Kč 853.130 Kč 2.0 TDI/90 kW 7A 736.291 Kč - 839.556 Kč 911.524 Kč *verze s krátkým rozvorem, ceny s DPH

Pro úplnost uvedu, že Volkswagen Sharan, o němž byla řeč v úvodu, je v Česku stále k mání. Respektive to, co z jeho dříve rozsáhlé nabídky zbylo. Má už jen motor 1.4 TSI/110 kW, chybí i pohon všech kol. Nejlevněji vychází ve verzi Comfortline s manuálem (894.900 Kč), linie Highline stojí nejméně 909.900 Kč. V obou případech je možné připlatit si za převodovku DSG (70.000 Kč).