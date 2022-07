Nový Volkswagen Amarok dorazí do Česka příští rok. Bude dostupný jen s diesely a připomíná se na nových fotkách

Německý pick-up bude u nás dostupný pouze ve čtyřdveřové variantě a s dieselem. Převodovky jsou dvě.

Nový Volkswagen Amarok debutoval na začátku tohoto měsíce. Nejnovější přírůstek do rodiny modelů Volkswagen Užitkové vozy je příbuzný s Fordem Ranger. Nyní se připomíná novými fotkami a reklamním videem. České zastoupení nám také poskytlo první informace o přítomnosti modelu na našem trhu.

Nový Amarok se bude vyrábět v Jižní Africe a prodávat se bude v Austrálii, na Novém Zélandu, v mnoha afrických zemích, na Blízkém východě a také i v Evropě. První země se modelu dočkají na konci letošního roku, Česká republika přijde na řadu v první polovině příštího roku.

Volkswagen také potvrzuje, že se v Česku nebude nabízet varianta Single Cab, ale pouze Double Cab. Také můžeme zapomenout také na zážehový motor, tedy přeplňovaný 2,3litrový čtyřválec o výkonu 222 kW (302 koní), jehož točivý moment činí 452 N.m, ale to jsme tak nějak asi všichni čekali. Náš trh bude kolbištěm motorů TDI.

Základní provedení o výkonu 110 kW s pohonem pouze zadních kol se nás však netýká, to bude jen pro africké trhy. Motor naladěný na výkon 125 kW (170 koní) už by se nás týkat měl, stejně jako nejsilnější varianta se dvěma turbodmychadly s výkonem v rozmezí 150 až 154 kW. To se bude lišit podle trhu, třeba Austrálie má ve Fordu Ranger výkonnější verzi.

Motory o výkonech 125 a 150 kW mají standardně 6stupňovou manuální převodovku a na přání 10stupňový automat. Pohon 4x4 bude řešený pomocí elektromechanické rozdělovací převodovky. Přítomnost vznětového šestiválce o objemu 3,0 litru v Česku nemůžeme zatím zcela potvrdit. Výbav bude pět - Amarok, Life, Style, PanAmericana a Aventura. Z toho PanAmericana bude mít více zdůrazněný off-roadový charakter.