Nový trik umožní legálně zdražit auta dovezená z Číny. Do Česka to nemá daleko

Díky mimořádně dynamickému trhu s elektromobily v Číně a státní podpoře autoprůmyslu je nejlidnatější země světa schopna produkovat automobily, s jejichž cenou málokdo dokáže držet krok. Toho si začíná všímat i Evropa, protože čínských značek za poslední rok masivně přibylo. A nemluvíme jen o MG, které se za měsíc dostalo mezi 20 nejprodávanějších značek v Evropě. Mimochodem, této automobilce patří 69 % všech elektromobilů importovaných z Číny do Evropy.

Nízká cena pochopitelně ohrožuje domácí značky a vlády jednotlivých zemí přemýšlejí, jak svůj průmysl ochránit, respektive minimalizovat cenový rozdíl. Samozřejmě na zlevňování evropských modelů zapomeňte, místo toho se hledá cesta, jak auta z Číny zdražit.

Jednou z prvních zemí, která se do iniciativy zapojila, je Francie a Itálie ji bude následovat. Nejsnadnějším řešením by bylo zavedení extra cla, ale to nepřipadá v úvahu. Jednak pravidla hospodářské soutěže Evropské unie nepřipouštějí zvýhodňování místní produkce a zadruhé, Evropa je stále závislá na masivním importu výrobků a surovin z Číny a ta by jistě přišla s odvetou, která by bolela ještě více.

Tím pádem se musela najít jiná cesta, a protože jsme v Evropě, do hry vstupují opět emise a objemy spotřebované energie, respektive efektivita výroby. Trik spočívá v tom, že se nebudou počítat pouze z provozu vozidla, ale z celého cyklu od prvního sváru po zaparkování v evropském showroomu.

Čína většinu energie spotřebované průmyslem vyrábí v uhelných elektrárnách a pak se auta dopravují lodí. Takový přístup navýší celkové produkované emise, a tím pádem čínská auta vypadnou z benefitních programů evropských zemí. Toto řešení je navíc plně v souladu s pravidly Světové obchodní organizace, protože pod záštitou emisí jde o výjimky zdravotního i ekologického charakteru a ty jsou povoleny.