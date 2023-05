Nový startup motivuje majitele nemovitostí k budování nabíjecích stanic. Na jedné ročně vydělají minimálně 20.000 korun

V rozšiřování nabíjecí sítě nelze spoléhat jen na velké investory. Nový program má motivovat k jejich budování i majitele nemovitostí v rezidenčních čtvrtích. Výnosy jsou lákavé.

Konec prodeje nových automobilů se spalovacím motorem si Evropa naplánovala na rok 2035. Ke stejnému časovému horizontu se zavázal také americký stát New York, ovšem velké cíle narážejí na realitu běžného dne. Především na to, kde se budou všechna auta nabíjet? Ochota velkých společností investovat do nabíjecí sítě není dostačující, a to není jediný problém.

Jasně, šťastlivci s domem a příjezdovou cestou, kam mohou umístit vlastní wallbox, jsou v klidu, ale co všichni ti lidé bydlící v bytech? Budou po práci čekat na veřejných nabíječkách, až se na ně dostane řada?

Něco takového samozřejmě není přípustné a musí se najít jiná cesta. Zajímavou myšlenku představil brooklynský startup a výherce soutěže Hyundai CRADLE's EV Open Innovation Challenge, společnost itselectric. Ta chce k investici a provozu nabíječek 2. úrovně umístěných na chodníku motivovat majitele nemovitostí.

Ve spolupráci s vedením hlavního města a Hyundai CRADLE vytváří novou nabíjecí síť. Zainteresovaní majitelé nemovitostí se registrují do programu a pokud komise shledá lokalitu vhodnou, zajistí jim montáž i provoz nabíječky 2. úrovně zdarma. Napájena bude z přilehlého domu, ovšem majitelům půjde do kapsy renta z každého použití jiným uživatelem. Kalkulace předpovídají roční výnos z jedné nabíječky začínající na 1000 dolarech, tedy 21.500 korunách.

V úvodní fázi otestuje itselectric šest nabíječek u Steiner Studios a Brooklynského armádního terminálu. Místní řidiči je budou moci využívat po dobu dvou měsíců a po skončení pilotní fáze zůstanou v provozu ještě další čtyři měsíce.