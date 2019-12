Nový sporťák od Toyoty se ukáže už v lednu. Bude jiný, než na jaké jsme zvyklí

Dlouholetým vývojem hybridů si Toyota vybudovala image značky, která má v Evropě s ekologickými vozy asi největší zkušenosti. Zároveň tím ale dokonale zazdila fakt, že kdysi dělala slušná sportovní auta. Uvědomila si to v době, kdy už se sama nezabývá hlavně hybridy, ale vstupuje také do řeky elektromobilů. A protože má oproti konkurenci skluz, skočila do vývoje sporťáků rovnýma nohama.

Nemá smysl otevírat diskusi, jestli je nová Toyota GR Supra dobré sportovní auto, nebo ne. Nám se líbí, chápeme spolupráci s BMW a dost možná byla tím nejlepším, co se mohlo stát. U jednoho modelu ale Toyota nezůstane a teď zrovna nemám na mysli již rozdané karty pro vývoj nástupce lehké zadokolky GT86. Využije zkušenosti z rallye a představí auto, které dnes nemá v mainstreamovém segmentu obdoby.

Využije příchodu nové generace hatchbacku Yaris. Na jeho základě vznikne sportovní derivát GR Yaris, který se nedávno ukázal v oficiálních upoutávkách. Podle všeho ani náhodou nepůjde o nesourodou směs skvělého podvozku a slabého hybridního pohonu, jakou nám nedávno ukázala Toyota Yaris GR-Sport Hybrid, a dokonce ani k dokonalosti vyladěné náčiní odkazující na Yaris GRMN.

Po supře půjde o druhý sportovní model GR (Gazoo Racing), což znamená, že by jeho výroba nemusela být striktně omezená počtem kusů jako v případě Yarisu GRMN. Toyota říká, že připravuje silniční sportovní vůz inspirovaný světem rallye, jehož prototyp už dokonce testoval Akio Toyoda, prezident Toyoty, vystupující pod označením „Morizo“. A byla to jízda.

Několik fotek prototypu neřekne více než jedno krátké video, které najdete pod textem. Můžete si poslechnout zvuk motoru, jehož původ a parametry jsou zatím neznámé. A jistě vás i překvapí, že vůz zabírá všema kolama. Něco mi říká, že GR Yaris bude pecka! Oficiální premiéra proběhne v lednu na autosalonu v Tokiu.