Nový sporťák Nissan Z opět unikl na veřejnost. Japonské M4 to prostě sluší

S uniklými snímky produkční verze nového sportovního Nissanu jsme se poslušně hlásili už na konci března. Ale takhle žhavé auto se těžko hlídá, takže se postupně objevily ještě další fotografie. Cítíme morální povinnost se s vámi o tento výjimečný počin japonské automobilky opět podělit.

Už třeba jenom kvůli tomu, že pokračuje v 52 let staré tradici. Tím se nemůže pochlubit ani Volkswagen Golf GTI. Lákavý je i svou strojovnou, má jít o dvakrát přeplňovaný šestiválec. Čísla výkonu ještě stále nebyla potvrzena, ale kovaní fanoušci jsou ochotni dát ruku do ohně za jednotku z Infiniti Q60, která produkuje 460 koní.

Od Nissanu 370Z by to však byl velký výkonový skok. Ten měl sice také šestiválec, a to o objemu 3,7 litru, ale nabídl „jen“ 328 koní. Potvrzenou cestou je i manuální převodovka i pohon zadních kol. Novinka by tak mohla být ideálním vyzyvatelem pro základní BMW M4, které pracuje se stejným setupem, ale navrch přidává 20 koní.

Na oficiální představení stále ještě čekáme. Nissan už ale asi nebude moc otálet, však si auto podle počtu úniků jeho fotek ani moc nehlídá. V Evropě bychom tento sporťák viděli samozřejmě moc rádi, ale stále je to spíše otazník. Nissan by se zřejmě ještě musel opřít do elektrifikace zavedené flotily. Uvidíme, třeba to stihne dřív než Subaru s BRZ. Obě auta tu ale nejenom my opravdu chceme.