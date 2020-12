Nový speciál The Grand Tour se blíží. Moderátoři lákají na premiéru známou hrou

Slavná moderátorská trojice Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May se na obrazovky vrátí 18. prosince. V tento den odvysílá internetová televizní stanice Amazon Prime speciál jejich pořadu The Grand Tour s názvem The Massive Hunt, který se bude odehrávat na Madagaskaru.

Do premiéry zbývá posledních pár dní, aby se tak ještě zvýšilo povědomí o blížícím se vysílání, zahráli si všichni tři moderátoři hru nazvanou Finish the sentence you absolute..., tedy variaci na známou doplňovačku. Krátké video vás má naladit na speciál a dozvíte se v něm i něco nového.

Jeremy Clarkson například prozradí, že jeden z moderátorů nedojede do konce, což by bylo u takhle velké cesty vůbec poprvé. Prý to ale točili před tak dlouhou dobou, že už si nepamatuje, který z nich to byl. Typický Jeremy. Richard Hammond pak prozradí, že na Madagaskaru našli ty vůbec nejhorší silnice.

Jeremy Clarkson bude ve speciálu řídit grand tourer Bentley Continental GT minulé generace, Richard Hammond usedne do ostrého hatchbacku Ford Focus RS a James May si na překonání ostrova vezme pro něj neobvyklý Caterham. Jak to celé dopadlo, uvidíme tento čtvrtek.