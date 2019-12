Nový speciál The Grand Tour má premiéru už dnes. Podívejte se na druhou upoutávku

Jak už prozradila první upoutávka, pokračování motoristické show The Grand Tour se v novém speciálu vyhne automobilům a naši moderátoři naskočí do člunů kdesi v Jihovýchodní Asii. V pořadí již 4. řada pořadu tedy začíná očekávanou změnou, kdy nám Clarkson, Hammond a May budou přinášet výhradně oblíbené cestovatelské speciály. Se studiem a diváky je konec.

Výzvou nového speciálu bude přeplout deltu řeky Mekong v Jihovýchodní Asii „bez větších potíží“. K tomu si moderátoři vybrali čluny, které by se od sebe nemohly více lišit. A druhá upoutávka je vlastně pohledem na klasickou scénu, kdy se známá trojka sejde a navzájem si představí své stroje.

Hammond se snaží zaparkovat svůj sporťák Scarab jako z „osmdesátkového“ bijáku, Clarkson se dostavil ve vojenském člunu, který můžete znát z kultovního válečného filmu Apokalypsa, a May… ten podle Clarksona přicestoval z 18. století, jelikož má předvídatelně staromódní dřevěnou kocábku.

Speciál The Grand Tour bude opět k vidění na platformě Amazon Prime. Premiéru má dnes 13. prosince.