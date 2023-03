Nový Smart#1 Brabus propadnul v losím testu. „Sportovní“ verze byla téměř neovladatelná

Minimálně z hlediska mezních situací se návrat ostré verze Smartu moc nepovedl. Kužely létaly do všech stran.

Avantgardní městské minivozítko se v loňském roce vrátilo na scénu. Ale to ještě Smart? Zatím co s první verzí se dalo krásně zaparkovat přídí k chodníku a vešli jste se s ní do každé skuliny, následující generace přidávaly na velikosti a zatím předposlední model, který byl dvojčetem Renaultu Twingo, si valnou oblibu nezískal.

Aktuální Smart#1 už nemá s Evropou vlastně nic společného – stojí na platformě SEA od čínského Geely, standardně nabídne pohon zadních kol a 200 kW (272 k). Vzniká ale ve verzi Brabus, která díky pohonu všech kol a dvěma elektromotorům disponuje až 315 kW (428 k) a na 100 km/h údajně zrychlí za 3,9 sekundy.

Jízdní výkony v přímce jsou jedna věc, druhou je pak ovladatelnost, kterou vyzkoušeli kolegové ze španělského webu km77.com dle své přesně dané metodiky. Ta již dokázala odhalit nejednu záludnost z hlediska zvládání slalomu i vyhýbacího manévru u různých vozidel – některá sportovní zklamala, jiná zcela civilní naopak velmi překvapila v pozitivním slova smyslu. Nový Smart#1 Brabus patří k té horší sortě testovaných aut.

Cílem zkoušky je zvládnout manévr v rychlosti 77 km/h, nebo tempu blížícím se této hranici. Smart byl schopen trať projet bez sražení kuželů v pouhých 65 km/h. Na videu si můžete všimnout celkem nekonzistentních přechodů od nedotáčivosti k přetáčivosti, již je třeba rovnat přes kontra. Odpružení je evidentně pro vyhýbací manévry až příliš měkké, vůz se naklání, zvedá zadní kolo téměř do vzduchu a při zkouškách se také projevila ospalost stabilizačních systémů, které nechají elektromobil překročit hranici bezpečné ovladatelnosti.