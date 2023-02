Nový šéf Toyoty chystá změny: Prioritou budou auta na baterie, se spalovacími motory se neloučí

Kódži Sató: nový prezident a výkonný ředitel Toyoty Narodil se 19. října 1969. V březnu 1992 ukončil bakalářské studium strojního inženýrství na univerzitě Waseda a v dubnu téhož roku nastoupil do společnosti Toyota Motor Corporation (TMC). V lednu 2016 byl Sató jmenován hlavním inženýrem společnosti Lexus International Co. V dubnu 2017 byl povýšen na výkonného generálního ředitele a stal se odpovědným za společnost Lexus International Co. V lednu 2019 se stal výkonným viceprezidentem společnosti Lexus International Co. V lednu 2020 byl povýšen na provozního ředitele a stal se prezidentem společnosti Lexus International Co. V září 2020 byl jmenován prezidentem společnosti GAZOO Racing Company. V lednu 2021 byl povýšen na provozního ředitele a jmenován ředitelem pro budování značky. Od 1. dubna 2023 se stává novým prezidentem a výkonným ředitelem TMC.