Nový šéf Škody naznačil, kudy se bude značka ubírat. Na levná auta to nevypadá

Thomas Schäfer se stal 3. srpna nejvyšším mužem Škody Auto. Vystřídal na pozici Bernharda Maiera, který funkci zastával od listopadu roku 2015. Nový šéf Škody pracuje v koncernu od roku 2012, od roku 2015 pak vedl jihoafrické zastoupení koncernu Volkswagen.

Mnozí tak očekávali, kam přesně chce nový šéf značku směřovat. Podle Herberta Diesse, šéfa koncernu VW, by měla být Škoda co do objemu prodaných aut více agresivní v boji proti konkurenci z Koreje a Francie. Prý je tak důležité posílit pozici v segmentu dostupných aut. Schäfer nyní poslal zaměstnancům automobilky dopis, ve kterém uvádí, kam chce tedy značku směřovat. Část dopisu zveřejnila ČTK.

Thomas Schäfer zmiňuje, že chce věnovat zvláštní pozornost digitalizaci produktů a další elektrifikaci. To je prý klíčem k tomu, aby značka zůstala pro zákazníky i nadále atraktivní. Pionýrem tohoto směru má být nové SUV Enyaq iV, které bude mít premiéru 1. září. Od začátku loňského roku do roku 2022 má pak být představeno 30 nových nových modelů, modernizací či variant stávajících vozů.

"Pro mě je důležité, aby vše, co děláme, vycházelo z přání našich zákazníků. Za jejich peníze jim vždy musíme nabídnout o něco více a příjemně je překvapit. Právě to je spolu s vynikajícím týmem a kvalitou produktů pro naši značku charakteristické a bude tomu tak i v budoucnu," uvedl dále v dopise Schäfer.