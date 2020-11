Nový šéf BBC chce Jeremyho Clarksona zpět na svou loď. Ještě ale nepřišel správný čas

Už je tomu pět let, co byl britský televizní moderátor Jeremy Clarkson vyhozen z pořadu Top Gear, jehož formu budoval od počátku tohoto tisíciletí. Jeho kolegové Richard Hammond, James May a třeba také scénárista Richard Porter ho poté následovaly na internetovou televizní stanici Amazon Prime, kde všichni společně pracují na pořadu The Grand Tour.

Pro diváky britského pořadu byla změna moderátorů velkým zásahem a ne každý dokázal skousnout ty nové. Post moderátora tohoto pořadu se stal horkým křeslem, na kterém se vystřídalo hned několik celebrit. Vyhozením Jeremyho Clarksona z BBC však přišel o moderátora i pořad Chcete být milionářem?

Návrat moderátora pod křídla společnosti BBC se poslední dobou celkem probírá. BBC prý projevilo zájem již krátce po Jeremyho odchodu, což však odmítl, protože již začal budovat novou značku americké televizi. Britská televizní stanice má však nyní nového šéfa, kterým je Tim Davie. Ten Clarksona krátce do nastoupení do své funkce kontaktoval a položil mu znova tu samou otázku.

Ani tentokrát to ale BBC neklaplo. Šedesátiletý moderátor jednoduše odvětil, že je příliš brzy na to, aby tato televize vysílala jeho kontroverzní názory. Aktuálně by prý v televizi nemohl říct v podstatě nic. Úplně negativní odpověď tak od moderátora nepadla, jeho návrat do BBC je tedy stále možný, nicméně doby starého Top Gearu už se určitě nevrátí, Jeremy se s živým publikem rozloučil již ve třetí sezóně pořadu The Grand Tour.