Nový Seat Leon už míří do prodeje na Slovensku. Oproti VW Golf začíná levněji

Katalog nového Seatu Leon jsme si už prohlédli, novinka se rovněž poprvé vydala na cesty, ale na oficiální české ceny si ještě chvilku počkáme. Nemělo by to ovšem trvat dlouho, neboť slovenské zastoupení automobilky už kompletní ceník vypustilo na veřejnost. Nicméně je nutné dodat, že některé kombinace motorizací a výbavy zamíří do výroby až v červnu letošního roku (viz tabulka níže).

Na slovenský trh tedy přichází nový Leon v celkem čtyřech výbavách a s motorizacemi, které již dobře známe od koncernových sourozenců VW Golf a Škody Octavia. Úplný základ je kombinací výbavy Reference a nejslabšího tříválce 1.0 TSI (66 kW/90 koní) s pětistupňovou manuální převodovkou, který ostatně seženete pouze v této úrovni, a to od ceny 15.990 eur (asi 438.100 Kč). Od slovenské základní ceny Golfu se tedy moc neliší.

Standardně čekejte u výbavy Reference například systém udržování jízdy v pruhu, sledování mrtvého úhlu, kontrolu okolí při couvání, infotainment o velikosti 8,25 palce, full-LED světlomety vpředu i vzadu, ocelové 15palcové disky kol, automatickou klimatizaci nebo elektrické ovládaní oken vpředu i vzadu.

Výkonnější 1.0 TSI (81 kW/110 koní) s šestistupňovým manuálem pak začíná v této výbavě na částce 16.390 eur (asi 449.000 Kč), zatímco diesel 2.0 TDI naladěný na 85 kW/115 koní se stejnou převodovkou zde začíná od 19.660 eur (asi 538.700 Kč). Pro širší nabídku motorizací už musíte zamířit výše.

U výbavy Style je tedy k dispozici už také čtyřválec 1.5 TSI ve dvou naladěních, za 96 kW/130 koní dáte minimálně 19.090 eur (asi 523.000 Kč), zatímco za 110 kW/150 koní je cena 20.350 eur (asi 557.600 Kč). Pokud chcete sedmistupňový automat, ten je k dispozici výhradně u mild-hybridu 1.5 eTSI (110 kW/150 k) od 23.550 eur (asi 645.300 Kč). A dostupný je zde i silnější diesel 2.0 TDI (110 kW/150 k) s automatem DSG za 25.810 eur (asi 707.000 Kč).

Standardem úrovně Style je navíc kožený multifunkční volant a řadička, litá 16palcová kola, tempomat nebo Bluetooth handsfree, což může dále rozšířit výbava Xcellence od 20.040 eur (asi 549.000 Kč) s motorem 1.5 TSI (96 kW/130 k), která přidá také digitální přístrojový štít, ambientní osvětlení interiéru, LED mlhovky s přisvěcováním do zatáčky, 17palcová litá kola, třízónovou automatickou klimatizaci, parkovací senzory vzadu, světelný a dešťový senzor či vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou.

Sportovní vzhled pak dodá novému Seatu Leon klasicky výbava FR startující od částky 18.880 eur (asi 517.300 Kč) s motorem 1.0 TSI (81 kW/110 k), která se však může s nejsilnějším dieselem 2.0 TDI (110 kW/150 k) a DSG vyšplhat až na 26.950 eur (asi 738.400 Kč). Navíc tak čekejte i sportovní sedačky a doplňky interiéru, stejně jako sportovní nárazníky a výfukové koncovky nebo černé lišty okolo oken. Určité prvky, které jsou standardem výbavy Xcellence, jsou zde však příplatkem ve formě prémiových balíčků.