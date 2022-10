Nový Rolls-Royce Spectre má 585 koní, tři tuny a hvězdy ve dveřích. Ikonická soška strávila ve větrném tunelu 830 hodin!

První elektromobil značky Rolls-Royce se oficiálně představuje. Podrobné technické údaje si ale zatím nechává pro sebe.

Britský Rolls-Royce nás průběžně pečlivě informovala o vývoji svého prvního elektromobilu Spectre a fotografie maskovaného prototypu několikrát obletěly celý svět, takže teď nemusíme dělat překvapené. Spectre ohlašuje začátek renesance modelové nabídky, na jejímž konci bude celé portfolio do roku 2030 elektrifikované.

„Spectre má všechny vlastnosti, které pomohly vytvořit legendu značky Rolls-Royce. Tento výjimečný automobil, vyvíjený od samého počátku jako náš první plně elektrický model, je tichý, výkonný a ukazuje, jak dokonale se elektrický pohon hodí pro Rolls-Royce. Plně elektrické pohonné ústrojí modelu Spectre udává směr, jakým se vydá naše značka v budoucnosti, a dokonale odpovídá na podněty od nejnáročnějších zákazníků na světě, abychom povznesli zážitek z elektromobilů, protože Spectre je v první řadě Rolls-Royce a až poté elektromobil,“ říká Torsten Müller-Ötvös, generální ředitel společnosti Rolls-Royce Motor Cars.

A teď tedy k věci. Nový Rolls-Royce stojí na celohliníkovém prostorovém rámu. Auto má mít o 30 % vyšší tuhost než jakýkoliv předchozí vůz značky, a to i díky zabudování trakčního akumulátoru o celkové hmotnosti 700 kilogramů do samotného rámu. Automobilka uvádí, že inspirací pro design byly jachty. Auto tak působí uhlazeně a má jen minimum ostrých hran. To vše pro co nejlepší součinitel čelního odporu vzduchu, který činí jen 0,25.

Podvozek je osazený 23palcovými koly a karoserií typu fastback. Přední maska ve tvaru Pantheonu je největší v historii a po vzoru moderních aut je osvětlená. Nechybí ani ikonická soška Spirit of Ecstasy, která byla taktéž optimalizována pro co nejlepší aerodynamiku a strávila ve větrném tunelu 830 hodin. Interiér je opět opulentní, třeba dveře označené jako Starlight Doors mají 5876 světélkujících diod připomínajících hvězdy. Podobné osvětlení je i na přístrojové desce, kde je těchto hvězd více než 5500.

Také Spectre dostává systém odpružení Planar. Auto dokáže odpojit stabilizátory, aby každé kolo mohlo reagovat zcela nezávisle a zabránit nežádoucím pohybům karoserie. Před zatáčkou pak systém znovu spojí stabilizátory a přitvrdí tlumiče. Jinak se systém Planar spojoval se snímáním povrchu před vozem a náseldné přípravy tlumičů na nerovnosti nebo se čtením zatáček před vozem přes GPS a vyhodnocením správného rychlostního stupně.

Spectre má 5453 mm na délku, 2080 mm na šířku a 1559 mm na výšku při rozvoru 3210 mm. Celé auto váží 2975 kilogramů a elektrické ústrojí mu dodává výkon 430 kW (585 koní) a 900 N.m točivého momentu. Předběžně se udává zrychlení z 0 na 100 km/h za 4,5 sekundy. Spectre lze již objednávat, nicméně první dodávky zákazníkům budou realizovány až v posledním čtvrtletí příštího roku.