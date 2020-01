Nový rok 2020 pro řidiče: Dálnice D1 nejhorší v historii, změní se i taxislužby

Poslední rok s „papírovou“ dálniční známkou, novinky pro taxikáře i provozovatele alternativních přepravních služeb, ještě rozsáhlejší pokračování rekonstrukce D1, nové zákazy předjíždění pro kamiony na dalších úsecích dálnic a dodatečné zpoplatnění silnic I. třídy pro kamiony. Také rok 2020 bude pro řidiče plný novinek… Většinu jsme už rozebírali podrobněji, viz odkazy v textu.

Naposledy s papírovou dálniční známkou

Již od 1. 12. 2019 lze zakoupit novou dálniční známku, která jako každý rok platí 14 měsíců. Známka na rok 2020 je poslední papírovou „nalepovací“. Všechny důležité informace k zakoupení dálničních známek, i těch krátkodobých a rovněž zahraničních, jsme už shrnuli dříve.

Od povinnosti zakoupit si dálniční kupón jsou nově osvobozeni majitelé automobilů s alternativním pohonem, jako jsou auta na elektrickou energii nebo vodík. Neplacení dálničního poplatku slouží jako odměna za ekologické chování v rámci snižování emisí.

Nejde pak nezmínit, že od roku 2021 už dojde k zavedení elektronických známek. Roční forma elektronického kuponu bude mít přitom platnost jednoho roku od zakoupení. Výhodou e-známky bude i nákup přes e-shop.

Další zákazy předjíždění pro kamiony

Začalo to zavedením úseků na D1, kde jsou od 1. prosince 2019 do 28. února 2020 elektronické značky zakazující předjíždění kamionům, a pokračuje se rozšířením tohoto omezení na další úseky D1 i jiných dálnic, a to navíc v trvalé podobě.

Trvalý zákaz předjíždění pro kamiony v rozmezí 6-22 hodiny tak bude od ledna rozšířen na dalších 116 km dálnic včetně nových úseků na D1, D5, D8 a D11. Omezení předjíždět tak budou mít kamiony dohromady na 145 kilometrech dálnic v ČR. Kompletní tabulku s vyznačenými úseky najdete zde.

Zpoplatnění dalších silnic I. třídy pro kamiony

Od 1. 1. 2020 budou vozidla nad 3,5 tuny platit mýto i na silnicích I. třídy. Počet nově zpoplatněných kilometrů se tak zvýší o 868 km a celkový počet tak naroste na 1102 km. Mezi nově zpoplatněné úseky patří např. silnice Hradec Králové – Pardubice, Tábor-Pelhřimov nebo úsek mezi Svitavami a Brnem.

Pokračující rekonstrukce D1 bude nejhorší v historii

Přestože na probíhající zimu už zmizela konstrukční omezení na dálnici D1 a modernizace míří do finále, práce na řadě úseků budou pokračovat i příštím rokem. A podle vedení Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se máme připravit na ještě rozsáhlejší omezení, která překonají všechna dosavadní. V roce 2020 bude totiž rekonstrukce probíhat až na 71 kilometrech dálnice.

Změna zákona v oblasti taxislužby

Přijetím návrhu zákona v letošním roce se zlepší ochrana zákazníků díky zavedení odpovědnosti zprostředkovatelů taxislužby a lepší rozpoznatelnosti vozidel (alternativní) taxislužby prostřednictvím evidenčních nálepek, jimiž budou vozidla taxislužby označována. Bude-li legislativní proces probíhat podle předpokladu, zákon by mohl nabýt účinnosti v průběhu 2. čtvrtletí 2020.