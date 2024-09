Nový rodinný Renault Symbioz v Česku už brzy zlevní. A zvenku to na něm téměř nepoznáte

Letos jsem byl už na třech národních tiskovkách Renaultu, týkajících se představení nového vozu. A to mám na mysli jenom osobáky, přičemž do konce letošního roku to ještě nebylo naposledy. Co tím chci říct? U Francouzů je rušno a to je dobře, protože je vidět, že nezahálejí a snaží se zákazníkům nabízet to, po čem je právě poptávka.

Ještě před pár lety se to u Renaultu vozy SUV a crossovery zrovna nehemžilo, dnes je ale situace o poznání jiná. Modely Captur, Arkana, Espace a Rafale (vlajková loď Renaultu) to ale nekončí. Renault totiž nabídku doplnil o zajímavě pojatý model Symbioz. Je to hybridní SUV (statistiky prodejů jasně říkají, že lidé hybridní renaulty chtějí) a velmi zjednodušeně řečeno jde o spalovací alternativu k Renaultu Scenic E-Tech. A teď už je konečně k mání i na českém trhu.

Kompletní ceny a technická data nového Renaultu Symbioz jsme vydávali už v druhé polovině června. Nabídka přitom byla a ještě stále je jednoduchá: hybridní motor 1.6 E-Tech 145 kombinovaný s multimódovou automatickou převodovkou, tři výbavy (Techno, Esprit Alpine, Iconic) a ceny od 729.000 Kč, přičemž výbavy jsou odstupňovány po 50 tisících korunách.

Je to praktické rodinné auto s velkým kufrem, posuvnou zadní lavicí a výbavou, kterou známe i z větších a dražších modelů Renaultu. Patří mezi ně třeba systém openR Link na bázi Androidu, díky kterému odpadá nutnost zrcadlení aplikací z mobilního telefonu, nebo kouzelná panoramatická střecha solarbay s elektronicky ovládanou průhledností.

Cena plně vybaveného vozu atakuje 900 tisíc korun (pokud nevyužijete výkupní bonus 60.000 Kč), málo se však ví, že Renault chystá i verzi z opačného spektra nabídky. Tato informace zazněla právě v rámci uvedení modelu Symbioz na český trh, a přestože české zastoupení Renaultu podrobnosti zatím tají, ve Francii už toho propálili docela dost.

Oficiálně víme, že nový základní Renault Symbioz ponese přídomek Evolution a ke kompletnímu odhalení verze určené pro český trh dojde v úterý 17. září. Jedinou ukázkou, jak bude vůz vypadat, byl malinký obrázek v prezentaci pro novináře, Francouzi se s tím však nepárali a vůz rovnou vystavili v konfigurátoru. Fotky najdete v přiložené galerii.

Na to, že jde o základ na 17palcových „plecháčích“ (jsou to kola s kryty flex wheels, která vypadají jako liťáky), vypadá symbioz fakt dobře. Český Renault říká, že výbava zahrnuje vše potřebné pro soukromou i firemní klientelu a nebude výrazně osekaná. Oproti verzi Techno, která bude jádrem české nabídky, Evolution nenabídne například navigaci. Pořád ale zůstane možnost zrcadlení aplikací z mobilního telefonu.

Ve Francii stojí Renault Symbioz Evolution 33.400 eur (necelých 840 tisíc korun), o 1500 eur méně než verze Techno (v přepočtu asi 876 tisíc korun). Vzhledem k tomu, že „české“ Techno je skoro o 150 tisíc levnější než to francouzské, nelze očekávat, že by česká cena verze Evolution kopírovala tu francouzskou. Spíše se lze přiklánět k ceně o 50 tisíc korun nižší než v případě „českého“ Techna, tedy 679 tisícům korun.

S výkupním bonusem 60.000 Kč (pokud zůstane zachován) jste v tom rázem za 619 tisíc, což je na kompaktní SUV se slušnou výbavou, automatem a výkonem 145 koní zajímavé. Ovšem je to jenom spekulace – více budeme vědět už příští úterý.