Nový Renault Taliant je převlečená Dacia Logan pro trhy, kam low-cost nedosáhne

Dacia, levná rumunská odnož Renaultu, se pochopitelně nenabízí na všech trzích. Tam, kde je to možné, si Renault s dovolením nalepí svůj znak na některý z modelů Dacie a prodává jej pod svým jménem. To se nyní stalo s třetí generací modelu Logan, který dostal nové jméno Renault Taliant.

Novinka nahrazuje třetí generaci Renaultu Symbol, což byla přeznačkovaná předchozí verze loganu. Trhem tohoto vozu je Turecko, Jižní Amerika či některé země Středního východu. Do roku 2017 se Renault Symbol prodával dokonce i v Mexiku, odkud se však automobilka nakonec stáhla.

Renault Taliant sdílí s modelem Logan téměř vše. Implementoval si ale vlastní přední světlomety a zadní svítilny pro svůj světelný podpis. Pozměněná je i přední maska. Nechybí samozřejmě ani znak francouzské automobilky. Fotografie interiéru vozu nebyly zveřejněny.

Seznam motorizací také nebyl zveřejněný. S velkou pravděpodobnostní by ale měl kopírovat nabídku loganu. To znamená litrové tříválce SCe 65 i TCe 90. Na vrcholu by mohlo být TCe 100 s pohonem na benzin i na LPG. Renault Taliant jde na vybraných trzích do prodeje v polovině tohoto roku.

Galerie doplněna o interiér Dacie Logan.