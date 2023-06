Nový Renault Rafale oficiálně: Vlajková loď Renaultu je stylové SUV-kupé, bude mít až 300 koní

Hybridní pohon, zajímavé tvary, možnost 4x4 a sedačky podobné těm z Ferrari Purosangue… Takto podle Francouzů vypadá vrchol nabídky.

Není divu, že nový špičkový model Renaultu má právě tvary SUV se splývavou zádí. Od chvíle, kdy se poprvé objevily, představují napříč prakticky celým automobilovým světem u velkých aut symbol sociálního statusu, ať už u BMW, Mercedesu, Škodovky nebo nyní i Renaultu. Francouzká automobilka s nimi slaví úspěchy i v menším balení u modelu Arkana. Nový Rafale stojí na platformě CMF CD, na délku má 4,71 metru, široký je 1,86 metru a vysoký 1,61 metru. Jeho rozvor měří 2,74 metru, stejně jako u nového Espace, oproti němu má ale o 4 centimetry širší rozchod kol.

Design rozvíjí aktuální styl značky od Gillese Vidala s mizejícími záhyby, geometrickými tvary a hranami. Výjimečným prvkem je čelní mřížka. Ta vychází z motivu kosočtverce dle loga automobilky – tvořena je vzorem kosočtverců na modrém či břidlicově šedém pozadí, který dle úhlu pohledu mizí nebo se zase objevuje. S její strukturou pomohla umělá inteligence s parametrickým 3D modelovacím softwarem. Zcela nový je zde přední světelný podpis, rovněž inspirovaný kosočtvercem.

Oddělená zadní světla mají umocnit dojem z šířky vozu, inspirovala se čínskou grafickou hrou Tangram a při zapnutí přehrají animaci s efektem plovoucího ledovce. Rafale bude k dostání v pěti barvách karoserie: červené Flamme, černé Étoile, šedé Schiste Brillant a dvou zcela nových odstínech – modré Alpine a saténové bílé perleti.

Z hlediska jízdy Renault slibuje potěšení, které má dodat víceprvkové zadní zavěšení v kombinaci s řízením kol 4Control Advanced. To v rychlostech do 50 km/h natáčí zadní kola po směru jízdy do úhlu až pěti stupňů (poloměr otáčení je pak 10,4 metru) a nad padesát jeden stupeň po směru. Zadní náprava má navíc těžit ze systému Véhicle Motion Control pro lepší předvídání ztráty přilnavosti na nekvalitních silnicích.

Stejně jako u modelů Austral a Espace bude i Rafale poháněn paralelním hybridem E-Tech. Spalovací stránku věci má na starost přeplňovaný tříválec o objemu 1,2 litru s nízkotlakou recirkulací výfukových plynů, variabilní geometrií uvnitř turbodmychadla a pracující v Millerově cyklu. Má 96 kW (130 k), k nimž se přidává 50 kW (70 k) hlavního elektromotoru a 18 kW (25 k) ze startér generátoru pro systémových 147 kW (200 k). Je zde přítomna známá multimódová předovka s čtyřmi stupni na straně spalováku a dvěma u hlavního e-motoru. Vůz dostane i plug-in hybridní pohon s elektromotorem na zadní nápravě, tato verze tedy bude mít pohon 4x4 a výkon 221 kW (300 k).

Vnitřek svým designem a rozvržením není žádné velké překvapení. Máme zde digitální přístrojový štít a na výšku postavenou obrazovku infotainmentu (avšak s novou grafikou), páčku voliče automatu na sloupku řízení i posuvnou odkládací poličku na středovém tunelu. Ale vrchol nabídky si samozřejmě zaslouží některá zajímavá řešení. Třeba sportovně střižené sedačky jsou z materiálu Revolution Alcantara, tvořeného z 61 procent z recyklátu. Ten dostává Rafale jako druhé auto na světě hned po Ferrari Purosangue.

Dále zde máme skleněnou střechu Solarbay o rozměrech 1470 na 1117 mm. Ta se díky technologii AmpliSky obejde bez clony, místo ní má uvnitř PLDC vrstvu s řízenou průhledností, nastavitelnou ve čtyřech režimech – zcela průhledná, neprůhledná nebo s výhledem buď pro přední či zadní část vozu. Pro cestující má být uvnitř podobně štědré množství místa, jako v aktuálním Espace. Kufr pojme 647 litrů nákladu.