Nový Renault Master je tady! Aerodynamická dodávka jezdí na naftu či elektřinu a má karoserii snad pro každého

Renault Master oficiálně vstupuje do své teprve čtvrté generace. Teprve proto, že na trhu je již 40 let, kdy se ho prodalo na 3 miliony kusů v 50 zemích světa. Nový model šikovným způsobem kombinuje komfort osobních vozů s vysokou užitnou hodnotou a efektivitou. Zatímco ostatní automobilky své dodávky zakulacují, nový Master působí hranatým dojmem. Můžou za to Full-LED přední světlomety s výrazným podpisem C a široká maska chladiče. Přitom tvar vozu je dokonale promyšlený. Kvůli omezenému prostoru ve větrném tunelu pracovali inženýři s modelem zmenšeným o 17 %.

Nový Master má kratší kapotu, zkosenější čelní sklo, upravený tvar střechy, uchycení zpětných zrcátek a mnoho dalších úprav. Výsledkem je 20% zlepšení aerodynamiky a úbytek produkce emisí o výrazných 39 g/km, takže se vejde pod 200 g/km. To mu přidá výhodu na trzích, kde na tom záleží.

Na výběr bude 20 různých karoserií s nákladovým prostorem o objemu od 11 do 22 metrů krychlových. Tovární katalog zahrnuje 20 přestavbových základen. Paletu barev tvoří sedm odstínů a dalších 300 je možné objednat na přání. Velkým pomocníkem je zkrácený rozvor, díky čemuž se zlepšila agilita a průměr otáčení o 1,5 m. To znamená, že i do města se můžete vydat s verzí L3.

Nově koncipovaný interiér vychází materiály a dílenským zpracováním z osobních vozů. Patrné je to zejména na volantu. Jinak je vnitřek plný odkládacích prostor o celkovém objemu 135 litrů. Opěradlo prostředního sedadla lze sklopit a mít tak kancelářský stolek s USB nabíjecími porty.

Master bude dostupný se třemi variantami pohonu, ale jen jedním konvenčním. Tím je řada vznětových motorů Blue dCi s výkony 105, 130, 150 a 170 koní. V závislosti na verzi jsou spojené s přední nebo zadní nápravou a manuální či automatickou převodovkou s devíti rychlostmi.

Pak jsou tu dvě elektrická provedení. Menší do města má výkon 96 kW a 40kWh baterii pro dojezd 180 km. Vyšší verze je naladěná na 105 kW se shodným točivým momentem 300 N.m. Na 87kWh akumulátor ujede 410 km. Tato varianta zaujme užitečným zatížením 1625 kg a tažnou silou 2,5 tuny. Spotřeba se pohybuje kolem 21 kWh/100 km. Nabíjet je možné výkonem 130 kW, takže za 30 minut prodloužíte dojezd o 229 km. Wallbox s výkonem 22 kW dostane baterii z 10 na 100 % za 4 hodiny. Elektrické verze mají zásuvky pro nabíjení externího příslušenství od počítačů až po nářadí a mohou napájet i třeba obytné buňky.

Třetí možností bude vodíkový pohon, na který je Master připraven, ale je stále ve vývoji.

Během pracovního dne řidiče podpoří 20 různých asistentů. Patří k nim hlídání rychlostních limitů, nouzové brzdění a stabilizační asistenti v případě jízdy s přívěsem nebo při vanutí bočního větru. Z multimediálních pomocníků stojí za zmínku standardně montovaný infotainment s 10palcovou obrazovkou. Podporuje bezdrátové zrcadlení chytrých telefonů a je možné jej spojit s Google účtem. Následně získáte přístup ke Google mapám, hudbě, telefonu, údajům o vozidle a elektronickému asistentovi. V Google Play můžete přidávat aplikace, například internetový prohlížeč, platformu pro vzdálené placení za parkování nebo navigaci Waze.

Firmy ocení vzdálenou lokalizaci vozu, elektronický plán údržby a upozornění o odemknutých zámcích. Správcům pomůže automatický sběr dat o stylu jízdy, ujeté vzdálenosti a dalších, která hrají roli při volbě pojištění či plánování servisu. U elektrické verze lze sledovat nabíjení v reálném čase, případně jej plánovat včetně nastavování předehřevu kabiny.